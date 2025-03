Quali Paesi hanno l'aria più pulita? E quali quella peggiore? L'indagine IQAir

Quali sono i Paesi che hanno l'aria più pulita al mondo e che rispettano appiano le linee guida dell'Oms. L'indagine IQAir ha messo in evidenza sette Paesi con una qualità dell'aria davvero buona. I dati, però, mettono anche in luce che appena il 17% delle città mondiali rimane sotto la media annuale di 5 µg/m3 di Pm2,5. Ecco tutti i dettagli.

IQAir, qualità dell'aria: quali sono i Paesi dove si respira meglio?

Nell'ultimo rapporto annuale sulla qualità dell'aria stilato dalla fondazione IQAir in merito al 2024 è emerso che solo sette Paesi nel mondo riescono a soddisfare i requisiti fissati dell’Organizzazione mondiale della sanità. In che modo? Rimanendo al di sotto di una concentrazione media annuale di Pm2,5 di 5 µg/m3.

Come si è giunti a tale classifica? Per stilare il rapporto sono stati raccolti da oltre 40 mila stazioni di monitoraggio installate in 8.954 località in 138 Paesi i dati riguardanti la qualità dell'aria. L'analisi dei dati e l'incrocio degli stessi attraverso vari algoritmi ha permesso di capire come riescano a rimanere entro i limiti stabiliti dall'Oms, offrendo una qualità dell'aria migliore rispetto agli altri, ben sette Paesi. Quali sono? Australia, Bahamas, Barbados, Estonia, Grenada, Islanda e Nuova Zelanda.

In generale, è l’Oceania il continente con l’aria più pulita al mondo. A regalarle il primato è il fatto che vi sia ben il 57% delle città che soddisfano i requisiti dell’Organizzazione mondiale della sanità.

I Paesi peggiori: ecco dove l'aria non rispetta i parametri dell'Oms

Una volta stilata la classifica, si scoprono sia i Paesi dove l'aria è più pulita, sia quelli dove l'aria è irrespirabile o quantomeno più inquinata. I dati raccolti da IQAir hanno messo in luce come i cinque Paesi peggiori siano: il Ciad con 91,8 µg/m3, oltre 18 volte superiore alla soglia stabilita, il Bangladesh con 78 µg/m3, il Pakistan con 73,7 µg/m3, la Repubblica Democratica del Congo con il 58,2 µg/m3 e finire l'India con il 50,6 µg/m3 (con dodici delle venti città più inquinate al mondo).