Quali orari evitare per mettersi in viaggio nel primo weekend d'agosto?

Quali sono gli orari da evitare per mettersi in viaggio nel primo weekend di agosto? Iniziato il mese che è considerato per eccellenza quello delle vacanze, spostarsi su strada e autostrade di tutta Italia diviene leggermente più difficile. Per muoversi senza trovarsi imbottigliati nel traffico e quindi per raggiungere le proprie mete dei sogni senza metterci ore e ore durante lo spostamento in macchina, occorre prestare un po' d'attenzione. Ecco alcuni consigli utili soprattutto per il primo e il secondo weekend del mese dove gli spostamenti saranno davvero numerosi.

Quali orari evitare per mettersi in viaggio? I consigli per il 3-4 agosto 2024

In quali orari è bene evitare di mettersi in viaggio nel primo weekend di agosto? Sappiamo per per sabato 3 è previsto bollino nero, mentre per il 4 agosto vige il bollino rosso. Questo perché ci si attende numerosi spostamenti sia sulle strade che sulle autostrade italiane. Tra il primo e il secondo weekend di agosto si prevede ad esempio che ben 28 milioni di italiani si metteranno in viaggio lungo i tremila km di rete da Autostrade per l'Italia.

Altri consigli utili per chi si mette in viaggio

Quali altri consigli utili possono essere dati a chi si deve mettere in viaggio nel primo weekend di agosto? In primis quello di dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua. Così se si rimane imbottigliati nel traffico, sotto al sole, con il grande caldo di questi giorni, ci si può comunque rinfrescare e soprattutto si può rimanere idratati.

Occorre inoltre controllare scrupolosamente il veicolo in modo da scongiurare l'insorgere di problemi o gusti. Meglio dunque dare una occhiata alle pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua.

Altro consiglio utile? Prima di mettersi in viaggio è bene consultare le previsioni meteo sia del luogo di partenza che di quello di arrivo. Sapere che tempo farà durante il tragitto può essere utile per prepararsi ad affrontare ore alla guida sotto il sol leone o improvvisi acquazzoni.