Quali lavoretti fare in giardino in vista dell'autunno?

Come prendersi cura dello spazio verde, per garantirsi un giardino bello ancora a lungo? Le temperature iniziano a farsi più miti e piacevoli, e fanno nascere la voglia di stare ancora qualche ora all'aria aperta. Perché non occupare questo tempo a prendersi cura del giardino? Ecco alcuni lavoretti da fare a settembre.

Giardino in settembre: i lavori da fare

Il primo mese d'autunno è dedicato alla preparazione del terreno, in vista dei mesi di freddo che arriveranno in seguito. Semine, trapianti, pulizia, potatura, raccolta dei semi, concimazioni, controllo delle infestanti, allestimento di aiuole, il calendario dei lavoretti da fare a settembre in giardino è veramente molto ricco. Il prato - anche quello più debilitato - riprende a crescere con le prime piogge, mentre nel roseto iniziano a sbocciare nuovi fiori. Questo è anche il mese di iniziare a programmare la messa a dimora di alcuni bulbi, che ci regaleranno nuove fioriture a fine inverno.

Come prendersi cura delle piante in giardino a settembre

Sebbene inizino ad arrivare le prime piogge, è importante continuare a bagnare con regolarità le aiuole fiorite e le piante in vaso, avendo cura di eliminare i fiori appassiti e ripulire la base dalle infestanti, che in questo periodo tornano a crescere rigogliose.

Questo è anche il momento di raccogliere i semi maturi dalle piante che volete riprodurre, avendo cura di scegliere quei "frutti" dal tipico colore giallo non ancora aperti, che contengano ancora i semi al loro interno. Dopo averli staccati con l'aiuto di un paio di forbici, metteteli a seccare in un vassoio, all'ombra e in un luogo ventilato, prima di prelevare i semi e procedere al loro interramento.

Controllate che le piante rampicanti abbiano sostegni adeguati, in grado di sorreggere i tralci di crescita e le fioriture, e proteggerli dal vento. Nella seconda metà del mese è possibile procedere con i nuovi impianti di alberi e arbusti, ma anche di piante erbacee perenni, nonché dei bulbi a fioritura invernale e primaverile, come tulipani, calendule e narcisi.