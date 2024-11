Qual è la temperatura corporea media? Lo studio di ricerca dell’Università di Stanford guidata da Julie Parsonnet

La Scuola di Medicina della Stanford University (USA) ha recentemente pubblicato su Elife uno studio incentrato sulla temperatura corporea media. La ricerca, guidata da Julie Parsonnet, professoressa di medicina e di ricerca e politica sanitaria, afferma che la temperature corporea media non è di 37 °C, ma di 36,6 gradi. Come mai?

E' cambiata la temperatura corporea media? La ricerca della Stanford University

«La nostra temperatura non è quella che la gente pensa che sia» con queste parole Julie Parsonnet, MD, professoressa di medicina e di ricerca e politica sanitaria, ha comunicato la scoperta portata a termine dalla Scuola di Medicina della Stanford University. La professoressa di medicina e di ricerca ha aggiunto: «quello che tutti hanno imparato crescendo, ovvero che la nostra temperatura normale è 98,6, è sbagliato».

Stando a quanto scoperto dalla Scuola di Medicina della Stanford University (USA), la temperatura corporea media non è di 37 °C, ma di 36,6 gradi. La scoperta è arrivata dopo un'attenta ricerca ed analisi della temperature di migliaia di cittadini statunitensi raccolte negli ultimi decenni. Una ricerca complessa che ha portato alla luce come, nel corso degli ultimi anni, si sia registrato un abbassamento della temperature corporea media di 0,59 °C per gli uomini e 0,32 gradi per le donne.

La temperatura corporea media cambia: si registra un raffreddamento del corpo. Perchè?

Cambia così lo standard della temperatura corporea media fissato nel 1868 di 37 °C. Questo cambiamento di temperature non è causato da un errore di misurazione, ma da un raffreddamento del nostro corpo per via dei cambiamenti climatici, ma anche per lo stile di vita indubbiamente migliorato rispetto al passato. Attenzione: è giusto precisare che la temperatura corporea media non è una valore unico e statico, ma cambia a seconda della persona, dell'età e di una serie di fattori. Generalmente la temperature corporea media di un individuo sano è indicata tra i 36,1°C e 37,2°C

Ma cosa ha causato questo cambiamento? A spiegarlo è stata proprio Julie Parsonnet, coordinatrice dello studio: «la spiegazione più probabile è che, dal punto di vista microbiologico, siamo molto cambiati perché grazie a vaccini e antibiotici contraiamo meno infezioni, così il nostro sistema immunitario lavora meno e i nostri tessuti sono meno infiammati». La tendenza al raffreddamento non riguarda solo i cittadini americani, ma tutte le persone che vivono in zone del mondo dove la saluta è migliorata. «Prima o poi la temperatura si stabilizzerà», ha concluso Parsonnet, «tuttavia, non sappiamo ancora quando questo accadrà».