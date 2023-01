Puglia, tartaruga brutalmente uccisa: l’appello per trovare i killer da parte del WWF

Foto di repertorio

In Puglia dopo che una tartaruga è stata brutalmente uccisa, è stato lanciato l’appello per trovare il killer o i killer. A dir la verità negli ultimi tre mesi nel porto di Barletta sono state uccise barbaramente ben due testuggini carretta carretta e per questo il centro di recupero tartarughe di Molfetta ha deciso di sporgere denuncia. Ecco cosa è successo e gli appelli lanciati per trovare i colpevoli.

Puglia, caccia al serial killer di testuggini

A distanza di tre mesi sono morte ben due testuggini di caretta caretta nel porto di Barletta, in Puglia. I responsabili del centro di recupero tartarughe di Molfetta hanno sporto denuncia sottolineando di essersi mossi proprio perché due casi in così poco tempo erano davvero troppi. Ora è caccia al killer. Perché? Ebbene non si tratta a quanto pare di semplici incidenti o di morti naturali. Le due tartarughe marine sono state annegate. Come? Legando il collo e le loro pinne a dei macigni. Insomma una morte davvero brutale. Così analizzando la morte di entrambe le caretta caretta, il luogo del ritrovamento e il modus operandi di chi aveva compiuto una atto così barbaro si è arrivati ad ipotizzare la presenza di uno o più killer.

L'appello del Centro di recupero di tartarughe marine del WWF è stato condiviso sui social, da Twitter a Facebook.

Ancora una #tartaruga marina ritrovata morta annegata dopo essere stata legata collo e pinne ad un pesante macigno

È il secondo caso a #Barletta

La denuncia del Centro Recupero Tartarughe marine #WWF di #Molfetta pic.twitter.com/Vv9KnCeHr6 — wwfitalia (@WWFitalia) January 9, 2023

Nel breve post si legge anche: "Considerata la gravità della situazione, chiediamo a tutti i cittadini e soprattutto ai pescatori barlettani di segnalare qualsiasi movimento sospetto, qualsiasi attività "strana" da parte di chiunque. Preghiamo tutti di aprire gli occhi, di non voltarsi dall'altra parte, di aiutarci a fermare questa strage assurda e insopportabile".

Tartarughe carretta carretta: un esemplare a rischio di estinzione

Come mai il fatto è così grave? Perché tanta attenzione per le tartarughe carretta carretta? Ebbene il colpevole di un atto così brutale deve rispondere delle sue azioni. Oltre a questo è bene sapere che all'interno della classifica IUCN Red List, la caretta caretta è considerata una specie vulnerabile, ovvero in via d'estinzione. La sopravvivenza di tale specie è minacciata da svariati fattori tra cui vi sono anche: