"Proteggiamoci dal caldo": arriva il decalogo 2023 del Ministero della Salute

L'Italia sta vivendo ora un'estate bollente. Dopo alcune settimane di clima instabile e variabile, il ritorno dell'anticiclone nord-africano, lungo il Mediterraneo, ha sancito l'inizio dell'estate 2023 all'insegna di afa, grande caldo e temperature oltre i 40°. Il Ministero della Salute a lanciare la campagna Proteggiamoci dal Caldo.

Stando agli ultimi dati pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) nel 2022 si sono registrati 15mila morti in Europa per il caldo. Solo in Italia, il sistema nazionale di sorveglianza ha registrato un aumento del 15% di mortalità con +5.635 decessi rispetto alla media del periodo 2015-2019. Le temperature bollenti ed estreme degli ultimi anni hanno visto incrementare del +21% il numero di morti soprattutto nella fascia di età superiore agli 85 anni. Per questo motivo il Ministero della Salute ha diramato il decalogo "Proteggiamoci dal Caldo": alcuni pratici consigli per proteggersi dal grande caldo. Non solo, dal 15 maggio 2023 è stato riattivato il Sistema Nazionale di Previsione e Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute e la pubblicazione dei Bollettini per il periodo estivo.

I bollettini, elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, indicano le previsioni a 24, 48 e 72 ore e sono importanti per comunicare ai cittadini i possibili effetti sulla salute legati alle ondate di calore. La campagna ideata dal Ministero della Salute indica 10 semplici regole da seguire per proteggersi dal caldo ed è indirizzata soprattutto alle persone più fragili. Non solo, ha due grandi obiettivi: "prevenire i danni causati dalle elevate temperature e proteggere anche i più fragili e gli animali domestici" e "informare i cittadini sulle previsioni delle ondate di calore sul proprio territorio in modo che possano prendere adeguate precauzioni".

Il decalogo "Proteggiamoci dal caldo" del Ministero della Salute

La campagna Proteggiamoci dal caldo promossa dal Ministero della Salute è disponibile sul sito internet, ma è pubblicizzata con locandine e opuscoli presso tutte le farmacie, gli studi medici e studi veterinari grazie alla collaborazione di istituzioni: FIMMG, la FNOMCeO, la FNOVI, la FOFI, la SIMG, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite. Inoltre, sulla locandina è presente un QR code per avere in tempo reale tutte le informazioni del Ministero della Salute.

Ma quali sono le 10 regole per Proteggersi dal caldo indicate dal Ministero della Salute per prevenire le grandi ondate di calore dell'estate 2023? Eccole per voi: