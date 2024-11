Profumi d'autunno: dal tartufo alle castagne tutte le sagre da visitare nel prossimo weekend

L'autunno conquista con i suoi colori e i sapori di frutti e prodotti del nostro territorio e sono molte le proposte di sagre che prendono vita in antichi borghi e nelle grandi città. Quali vedere il prossimo weekend? Ecco i principali appuntamenti sagre d'autunno da Nord a Sud.

Sagre d'autunno: le principali sagre del weekend 9-10 novembre

Il nostro Paese è ricco di tradizioni enogastronomiche e l'autunno è la stagione migliore per assaporare i prodotti della terra ricchi di sapori e aromi. Se da un lato le campagne si colorano con il foliage e nelle case inizia a diffondersi il calore dei camini accesi, dall'altro l'aria si riempie di profumi di delizie culinarie alle quali è davvero difficile resistere. Castagne, marroni, funghi e tartufi rendono l'aria inebriante e, da Nord a Sud, i borghi si animano con le sagre, che consentono di gustare queste prelibatezze in un clima di convivialità.

Sagre ed eventi al Nord Italia

Tra i prodotti che la terra ci regala in autunno, uno dei più pregiati è sicuramente il tartufo. Come rinunciare allora a un prodotto principe delle Langhe, come il tartufo bianco d'Alba? Chi volesse gustare questa prelibatezza potrà farlo alla Fiera del Tartufo bianco, che si tiene proprio nella città in provincia di Cuneo fino all'8 dicembre.

Nel borgo di Cavrasto sono invece le noci a fare da protagoniste alla Festa della Noce, che si tiene dall'8 all'11 novembre per consentire agli appassionati di gustarla in ricette diverse e prelibate. Si tratta di un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura contadina del Garda Trentino e scoprire piatti antichi passeggiando tra i vicoli adornati dai colori dell’autunno.

Il prossimo weekend sarà l'ultimo a disposizione per visitare la Sagra della Polenta Taragna a Cologno al Serio. In provincia di Bergamo si tiene infatti la festa di questo ingrediente rustico di molti piatti autunnali: è possibile assaggiarla in combinazione con formaggi fusi, funghi e salumi locali. La sagra, iniziata lo scorso 29 ottobre, chiuderà i battenti il 10 novembre.

Sagre d'autunno nel Centro Italia, gli appuntamenti del weekend

Nel weekend 9-10 novembre si svolgerà a Ciciliano (città metropolitana di Roma) la "Festa d'autunno 2024 - Passeggia e assaggia". Per l'occasione il pittoresco borgo si anima con bancarelle che propongono piatti della tradizione contadina ma anche manufatti artigianali tipici.

L'olio sarà protagonista di uno degli eventi più amati del territorio umbro. Frantoi Aperti è la manifestazione che, giunta alla sua 27esima edizione, raduna ogni anno gli appassionati dell'olio extravergine di oliva. Grazie all'apertura dei frantoi sarà possibile gustare questo prodotto dell'eccellenza italiana direttamente nei luoghi in cui le olive vengono spremute, ma anche fare brevi escursioni tra gli oliveti e conoscere tutto il processo produttivo.

Sagre ed eventi nel Sud Italia: dove andare nel weekend 9-10 novembre?

Se nei mesi estivi al Sud Italia sono il mare e il sole a farla da padroni, con la stagione autunnale i protagonisti diventano i prodotti della terra. Dalle castagne campane ai funghi pugliesi, i piccoli vicoli si vestono a festa con tante bancarelle che celebrano l'abbondanza e le prelibatezze del territorio.

A Montella, in provincia di Avellino, sarà possibile assaggiare la castagna Igp e prendere parte a laboratori di cucina dove imparare a preparare dolci e piatti che hanno in questo frutto il loro ingrediente principe. La Sagra della Castagna di Montella si svolge nei primi due weekend di novembre.

Il cardoncello, un fungo dal sapore intenso e prelibato, è invece protagonista di Cardoncello on the Road, una manifestazione che si svolge in Puglia dal 19 ottobre al 17 novembre. Oltre ad assaporare questo fungo dal sapore particolare tipico dell'Alta Murgia, è possibile anche prendere parte a escursioni che permettono di scoprire perle di rara bellezza, come Spinazzola e Gravina. La sagra, che si snoda attraverso cinque località pugliesi, farà tappa nel weekend del 9 e 10 novembre a Gravina in Puglia.