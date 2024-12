Il Prix Versailles 2024 premia gli aeroporti più belli del mondo: ecco quali sono

Il Prix Versailles 2024, riconoscimento internazionale dedicato al design e all'architettura, ha celebrato gli aeroporti che si distinguono per estetica, innovazione e funzionalità. Questi spazi, che vanno oltre il semplice ruolo di punti di transito, si sono trasformati in luoghi iconici, capaci di rappresentare la cultura e la modernità delle loro città. Scopriamo quali sono stati i vincitori di questa edizione.

Zayed International Airport, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

Progettato dallo studio Kohn Pedersen Fox (KPF), il nuovo aeroporto di Abu Dhabi presenta un design futuristico a forma di X, ispirato ai paesaggi della regione. Una delle sue caratteristiche principali è la "Sana Al Nour", una scultura cilindrica in vetro che illumina l'interno con luce naturale, creando un’atmosfera unica. L’aeroporto integra tecnologie avanzate, come assistenti virtuali e sistemi di automazione per velocizzare i controlli di sicurezza.

Felipe Ángeles International Airport, Zumpango, Messico

Situato nei pressi di Città del Messico, questo aeroporto celebra il patrimonio culturale messicano attraverso il design. La torre di controllo richiama un’antica arma azteca, mentre gli interni sono arricchiti da dettagli che raccontano la storia del paese. Dopo la sua recente apertura, l’aeroporto ha già raggiunto una capacità annuale di 20 milioni di passeggeri.

Changi Airport Terminal 2, Singapore

Il Terminal 2 del celebre Changi Airport è stato rinnovato per offrire ai viaggiatori un’esperienza indimenticabile. Tra le sue attrazioni spiccano la cascata digitale "The Wonderfall" e i giardini verticali che decorano gli spazi interni. Il terminal ospita anche cinema, aree gioco e una vasta gamma di negozi e ristoranti, trasformando l’attesa in un momento di relax.

Suvarnabhumi Airport Midfield Satellite 1, Bangkok, Thailandia

Questa nuova sezione dell’aeroporto di Bangkok migliora l’efficienza operativa e la capacità complessiva, accogliendo fino a 15 milioni di passeggeri all’anno. Collegata al terminal principale tramite un sistema di trasporto automatico, l’area è progettata per offrire un’esperienza moderna e confortevole ai viaggiatori.

Logan International Airport Terminal E, Boston, Stati Uniti

Il Terminal E dell’aeroporto di Boston è stato rinnovato con un focus sulla funzionalità e sull’estetica. Gli spazi ampi e luminosi, uniti a un design moderno, migliorano l’esperienza dei passeggeri, rendendo più piacevole ogni attesa. Questo restyling rappresenta un importante passo avanti per l’aeroporto.

Kansas City International Airport, Kansas City, Stati Uniti

Questo aeroporto, progettato dallo studio Skidmore, Owings & Merrill (Som), è un esempio di inclusività e accessibilità. Gli spazi interni, accoglienti e moderni, sono pensati per rispondere alle esigenze di ogni viaggiatore. È il progetto infrastrutturale più ambizioso della storia di Kansas City e un simbolo di innovazione per la città.

L’importanza del Prix Versailles

Il Prix Versailles premia l’eccellenza architettonica e la capacità di trasformare gli spazi pubblici in luoghi memorabili. Gli aeroporti vincitori del 2024 dimostrano come il design possa migliorare l’esperienza di viaggio, unendo funzionalità, estetica e rispetto per la cultura locale.