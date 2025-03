Primavera meteorologica 2025, al via oggi: ecco quando inizia quella astronomica

Oggi, 1° marzo, prende ufficialmente il via la primavera meteorologica 2025, segnando l’inizio della nuova stagione secondo il calendario climatico utilizzato dai meteorologi. A differenza della primavera astronomica, che si basa sul movimento della Terra rispetto al Sole, la suddivisione meteorologica segue un criterio più pratico e legato alle osservazioni climatiche, iniziando il 1° marzo e terminando il 31 maggio.

Quando inizia la primavera astronomica 2025

La primavera astronomica, invece, comincerà il 20 marzo 2025 con l’equinozio, il momento in cui il Sole si troverà esattamente sopra l’equatore terrestre, determinando una perfetta equa distribuzione della luce tra l’emisfero settentrionale e quello meridionale. Da quel momento in poi, le giornate nell’emisfero boreale continueranno ad allungarsi progressivamente fino al solstizio d’estate, previsto per il 21 giugno.

Questa differenza tra le due date di inizio è legata alla necessità, in ambito meteorologico, di avere stagioni di durata fissa e facilmente confrontabili anno dopo anno. Il metodo astronomico, invece, dipende da eventi celesti variabili e può subire leggere oscillazioni nei giorni esatti in cui avvengono gli equinozi e i solstizi.

Dal punto di vista climatico, il passaggio tra l’inverno e la primavera è sempre un momento di grande variabilità. Nei prossimi giorni, infatti, l’Europa sarà interessata da un’alternanza tra ultime irruzioni fredde e un graduale aumento delle temperature, con un clima che, a seconda delle regioni, potrebbe mostrare ancora caratteristiche invernali o anticipare i primi veri tepori primaverili.

Con l’arrivo della primavera meteorologica, dunque, si entra in una fase di transizione che porterà progressivamente a giornate più miti e a un risveglio della natura, in attesa che anche il calendario astronomico sancisca ufficialmente l’inizio della nuova stagione.