Previsioni traffico autostradale agosto 2024: ecco i giorni da bollino nero per le prossime partenze

E' iniziato il mese di agosto e le previsioni per il traffico autostradale non sono rosee, così come ci si può aspettare. Sono giorni, infatti, di grandi partenze, di grandi spostamenti per le ferie d'agosto, e pertanto anche giorni da bollino nero. Ecco cosa si prevede, alcuni consigli utili per i vacanzieri e tutte le indicazioni per chi si deve mettere in macchina nei prossimi giorni per raggiungere le varie località di mare o di montagna per trascorrere qualche giorno di pace e relax.

Previsioni traffico autostradale: i giorni da bollino nero

Saranno giorni, secondo le ultime previsioni, di grande traffico su strade e autostrade. Ci si aspetta che vi siano numerosi spostamenti per tutti i weekend del mese di agosto sia lungo le direttrici verso i luoghi di villeggiatura e verso il mare sia verso le città durante i rientri di fine mese.

Sicuramente da bollino nero saranno le giornate di:

sabato 3 agosto

sabato 10 agosto

Altri giorni vedranno invece il bollino rosso e giallo sempre per colpa dei milioni di italiani in viaggio. Si prevede, infatti, che l'aumento del traffico interesserà soprattutto i primi due fine settimana di agosto. In quei giorni è atteso il grosso spostamento verso i luoghi di villeggiatura. Per questo motivo in quei giorni è stato proclamato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.

Come si evince dal piano redatto dalla Polizia di Stato, inoltre, traffico molto intenso è previsto anche nella settimana e nel giorno di Ferragosto.

Bollino rosso invece sia lunedì 19 che il 26 agosto e nel primo weekend di settembre a causa del controesodo.

Come evitare le code? Ecco quando partire

Inutile dire che per evitare code sarebbe bene programmare le proprie partenze nei giorni non contrassegnati da bollino nero, come sabato 3 e sabato 10 agosto, o da bollino rosso, come domenica 4 e domenica 11 agosto.

E' bene inoltre organizzare al meglio il proprio viaggio e informarsi sulle condizioni della viabilità, tenendosi aggiornati su eventuali cambiamenti o incidenti tramite i canali del C.C.I.S.S. e le trasmissioni preposte che aggiornano gli automobilisti con scadenze ad hoc sul traffico presente su tutta la rete di strade e autostrade italiana.

Per viaggiare in totale sicurezza ed evitare di creare code o problemi anche agli altri mezzi in transito è poi bene essere responsabili. Ecco perché per comportarsi correttamente, prima di partire, è bene verificare l'efficienza del veicolo, sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi, evitare pasti abbondanti e alcool.

Una volta in viaggio è bene, soprattutto se il tragitto è molto lungo, fare soste frequenti.