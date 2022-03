Previsioni Meteo weekend, fine settimana con pioggia, vento e neve al Centro Sud. Sole al Nord

Le previsioni del primo weekend di marzo ci mostrano uno scenario climatico con l'Italia divisa in due per via della seconda perturbazione di marzo. Neve, pioggia e freddo nelle regioni del centro sud, mentre al nord splenderà il sole. Ecco le località interessate dal maltempo e quelle col sole.

Italia divisa in due: previsioni meteo sabato 5 e domenica 6 marzo

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo nel fine settimana. La perturbazione numero due del mese di marzo segna il ritorno di un clima tipicamente invernale al centro nord con pioggia, freddo e neve. Non solo, l'arrivo di un vortice di aria fredda causerà anche un nuovo sensibile calo delle temperature al di sotto della media stagionale.

Il maltempo nel weekend interesserà principalmente le regioni del sud, mentre il nord sarà nuovamente salvo. Una notizia non proprio entusiasmante, visto che le regioni settentrionali da mesi vivono in condizioni di grave siccità. Il peggio però deve ancora arrivare, visto che per l'inizio della settimana prossima l'Italia sarà attraversata da una corrente di aria artica proveniente dalla Russia con freddo e gelo.

Meteo weekend, le previsioni di sabato 5 e domenica 6 marzo

Le previsioni meteo per la giornata di sabato 5 marzo sono all'insegna del bel tempo in diverse regioni. Sole e temperature gradevoli in Toscana, Umbria e Lazio, mentre nuvole sparse sono previste nelle Marche, Abruzzo, Molise e al sud. La pioggia, invece, è prevista su Basso Lazio, Molise, Puglia Settentrionale e Calabria. Non solo, neve e freddo sono previsti lungo tutto il versante adriatico dell’Appennino Centrale con nevicate anche oltre 500-1000 metri sull’Appennino Meridionale. Temperature in calo nelle regioni del centro-nord con la colonnina del mercurio che scenderà bruscamente al di sotto della media stagionale.

Domenica 6 marzo 2022, la prima domenica del mese di marzo, è all'insegna di un clima tipicamente invernale. In calo le temperature al di sotto della media stagionale in diverse zone; nelle regioni del Nord e in Sardegna il termometro non supererà i 10-11 gradi, mentre in Sicilia le temperature si aggireranno intorno ai 13-14 gradi.