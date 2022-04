Previsioni meteo, weekend del Primo Maggio: preparate l'ombrello, ecco dove pioverà

Il primo weekend di maggio sarà all'insegna di un tempo instabile causato dall'arrivo di una perturbazione prevista per sabato 30 aprile. Previste piogge e rovesci in diversi parti del Paese con le temperature massime in lieve calo.

Meteo 1 maggio: pioggia e nuvole da Nord a Sud

E' in arrivo una nuova perturbazione prevista per sabato 30 aprile in Italia. La coda di questa bassa pressione si farà sentire per diversi giorni nel nostro paese interessando anche il weekend del Primo Maggio, giorno della festa dei lavoratori. Proprio per la giornata di domenica 1 maggio, infatti, le previsioni meteo delineano: tempo soleggiato con qualche nuvola passeggera nelle regioni meridionali e isole maggiori, fatta eccezione per la Sardegna dove sono previste delle piogge isolate. Nelle regioni del Centro Nord, invece, prevarrà un tempo incerto con nuvole e possibili schiarite tra pomeriggio e sera.



Pioggia e in alcuni casi anche temporali lungo l'Appennino centro settentrionale e le zone interne della Toscana, in Lombardia, Emilia, Abruzzo, Molise e nel Foggiano. Anche le temperature massime registreranno un lieve calo pur mantenendosi alte con punte di 23-24 gradi nelle regioni del sud. Venti per lo più deboli con il Maestrale che soffierà sul mare di Sardegna.

Come sarà il tempo dopo il primo maggio?

Se il meteo del 1 maggio sarà all'insegna del maltempo con piogge e nuvole, la situazione non migliorerà neppure con l'inizio della settimana. Lunedì 2 maggio, infatti, proseguirà la fase di perturbazione con un maltempo generalizzato nelle regioni del sud e nelle zone dell'Appennino e dello Ionio. Un leggero miglioramento è previsto nelle zone del centro e lungo le Alpi centro orientali. Le temperature scenderanno di poco avvicinandosi alla media stagionale del periodo, mentre i venti moderati di Maestrale insisteranno lungo il Canale di Sicilia.