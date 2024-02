Previsioni Meteo, stop dell’anticiclone. Perturbazione in arrivo dalla prossima settimana: ecco quando

Il primo weekend di febbraio è all'insegna dell'anticiclone con bel tempo soleggiato e temperature miti da Nord a Sud. L'Italia sta vivendo una sorta di primavera anticipata, ma tutto potrebbe cambiare da metà della prossima settimana con la ritirata dell’alta pressione e l’innesco di correnti occidentali atlantiche. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, le previsioni del fine settimana

Che tempo farà nel primo weekend di febbraio 2024? Le previsioni meteo delineano un fine settimana con condizioni climatiche stabili e primaverili. Tempo stabile e asciutto lungo tutto lo stivale grazie alla persistenza di una robusta area di alta pressione che tiene lontane le piogge. Al Nord, in particolare nella Pianura Padana, persiste la nebbia nelle prime ore del mattino con nubi sempre più basse anche nell'alto Adriatico, nelle valli del Centro e nei settori Ligure e Tirrenico. La presenza della nebbia, legata a temperature miti per il periodo dell'anno, non migliora la qualità dell'aria che nelle zone del Nord ha toccato livelli altissimi di inquinamento. Intanto sulle Alpi lo zero termico si è spinto oltre i 3000 metri fino a raggiungere i 3500-3600 metri. Tutto cambia da metà della prossima settimana con un indebolimento dell'alta pressione che lascerà spazio all'arrivo di correnti atlantiche con il ritorno di piogge, temporali, freddo e neve.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 3 febbraio 2024: tempo soleggiato da Nord a Sud ad eccezione di qualche velatura e degli addensamenti a ridosso delle coste liguri, nel nord della Sicilia e nell'ovest della Sardegna. Nelle prime ore del mattino nebbie sulla Pianura Padana. Le temperature massime ancora in aumento con valori ben superiori alla norma. Anche domenica 3 febbraio persiste una condizione climatica di bel tempo con sole e temperature miti, anche se si segnalano parziali velature e nuvole su Liguria, alta Toscana e nel basso Tirreno. Da segnalare anche la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi in Pianura Padana e nelle valli fra Toscana e Umbria. In rialzo anche le temperature minime, mentre le massime in lieve calo a Nord-Ovest.

Meteo Italia: tornano nuvole, piogge e freddo

Che tempo farà nei prossimi giorni di febbraio? Nella giornata di lunedì 5 febbraio ancora temperature miti e bel tempo per la presenza dell'anticiclone: giornata asciutta con il rischio di nebbie sulla Val Padana centro-orientale e sull'alto Adriatico. Nel resto del paese bel tempo con sole e il rischio di nuvole in transito tra le Alpi centrali e il Nord-Est. Le temperature in aumento al Nord-Ovest, ma anche nel resto del paese con la colonnina di mercurio che sfiora una media tra i 15 e i 20°.

Tutto cambia da metà settimana, in particolare tra martedì 6 e mercoledì 7 febbraio quando è previsto un indebolimento dell'alta pressione complice il passaggio di un sistema nuvoloso diretto verso l'Italia. L'aria si farà più fredda e lascerà spazio, tra venerdì 9 e il fine settimana del 10 e 11 febbraio, all'arrivo di una forte perturbazione atlantica che segnerà il ritorno delle piogge. Non solo, in calo le temperature e sulle montagne torneranno anche le nevicate sulle Alpi anche se solo a quote elevate.