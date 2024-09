Previsioni meteo prossimi giorni: maltempo sul versante adriatico

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Il maltempo si concentrerà sul versante adriatico? Ebbene avremo un miglioramento del clima sull'Italia con la perturbazione in allontanamento vero i Balcani. Proprio per questo - secondo le ultime previsioni - la coda della perturbazione porterà ancora maltempo sulle regioni del Centro - Sud che si affacciano sul mar Adriatico. Ecco tutti i dettagli

Previsioni meteo prossimi giorni: clima autunnale sull'Italia

Le previsioni meteo ci evidenziano come l’intensa perturbazione nord atlantica seguita da correnti fredde settentrionali si stia allontanando in direzione dei Balcani favorendo un generale miglioramento del tempo; un miglioramento che ad oggi è sicuramente più evidente nelle regioni occidentali del Paese. Al contrario nelle zone orientali e meridionali del Paese insisteranno ancora degli annuvolamenti con qualche residua precipitazione.

Cosa ci attende dunque? Il clima resterà autunnale, con un ulteriore calo termico sulle regioni meridionali, mentre al Centro-Nord torneranno a risalire, ma con valori ancora sotto le medie. La tendenza per la prossima settimana - ancora piuttosto incerta - vede l’Italia pronta a rimanere sotto l’influenza di una circolazione depressionaria e di una massa d’aria ancora fresca per la stagione accompagnata da probabili episodi di instabilità.

I dettagli giorno per giorno

Domani, domenica 15 settembre 2024, vi saranno ancora un po’ di nuvole all’estremo Nord-Est, sul medio e basso Adriatico, in Calabria, Basilicata e nord della Sicilia. Sporadiche piogge possibili su:

bassa Calabria

Messinese

Puglia centro-settentrionale

est del Friuli Venezia Giulia

Il tempo sarà ben soleggiato nel resto dell’Italia.

Lunedì 16 settembre il tempo sarà generalmente soleggiato sui settori occidentali del Paese, in particolare Nord-Ovest e Sardegna. Cielo più nuvoloso sul Nord-Est, regioni adriatiche e al Sud. La probabilità di qualche precipitazione a carattere isolato sarà maggiore sull'estremo Nord-Est, in Calabria, sulla Sicilia nord-orientale e sulla Basilicata.

La tendenza per la prossima settimana vede sull’Italia l’assenza dell’alta pressione, che tenderà invece a consolidarsi tra le Isole Britanniche e la Scandinavia, lasciando così il bacino del Mediterraneo alle prese con la struttura ciclonica attualmente associata alla perturbazione n.4 e ancora in azione sul nostro Paese.

La particolare configurazione atmosferica che si verrà a creare, infatti, sarà determinante per un suo moto “retrogrado”, dunque da est verso ovest, influenzando di nuovo e a più riprese il tempo di molte regioni italiane.Ne conseguirà una prosecuzione dell’attuale fase instabile, ma il quadro previsionale resta ovviamente molto incerto negli effetti al dettaglio, dato il tipo di circolazione che si verrà a creare.

Dopo il miglioramento atteso tra domenica e la prima parte di lunedì, ad oggi, si profila di nuovo un peggioramento del tempo tra la fine di lunedì e la giornata di martedì, con un aumento del rischio di piogge, rovesci e locali temporali su gran parte del Centro-Sud, al Nord-Est, e in forma più isolata, anche al Nord-Ovest. A metà settimana poco potrebbe cambiare, anzi con la prospettiva di un maggiore coinvolgimento delle regioni settentrionali nella giornata di giovedì.

Dal punto di vista termico, proseguirà la fase di stampo autunnale, con temperature al di sotto della media stagionale per quasi tutta la settimana: in alcuni casi l’anomalia insolitamente negativa sarà dell’ordine dei 4-5 gradi, con valori tipici della metà di ottobre.

Nel fine settimana si potrebbe andare incontro ad un’attenuazione dell’instabilità atmosferica e ad un progressivo miglioramento, ma si tratta di una tendenza affetta da una bassissima predicibilità. Attendiamo i prossimi aggiornamenti.