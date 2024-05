Previsioni meteo prossimi giorni: ancora maltempo al Nord

Non si placa l'ondata di maltempo che ha interessato le regioni del Nord Italia nelle ultime settimana. Anche gli ultimi giorni di maggio e i primi del mese di giugno sono all'insegna di piogge e temporali complice il passaggio di una duplice perturbazione atlantica. Ecco le previsioni meteo.

Meteo: al Nord piogge e nubifragi, al Sud sole e caldo

Clima instabile e variabile anche negli ultimi giorni del mese di maggio complice l'arrivo di due perturbazioni atlantiche che interesseranno soprattutto le regioni del Nord Italia nelle prossime 48 ore. Si tratta della perturbazione n.13 che colpirà il Centro-Nord seguita poco dopo dalla perturbazione n.14 che investirà in maniera molto decisa ed intensa le regioni del Nord con piogge torrenziali e il rischio di nubifragi e grandinate. Non si escludono condizioni di potenziale criticità in particolare in Lombardia e per tutta la giornata in Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia. Gli effetti delle perturbazioni interesseranno solo marginalmente le regioni del Centro-Italia, mentre Sicilia e Sardegna saranno escluse e vivranno giorni di sole e gran caldo.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 30 maggio: tempo in peggioramento in Lombardia e Nord-Est per l'arrivo di piogge e temporali che, dalle prime ore del pomeriggio, interesseranno tutte le regioni del Nord. Piogge intense in Lombardia, Veneto ed Emilia e a fine giornata non si esclude il rischio di nubifragi in Lombardia e Veneto dove è stata diramata una allerta meteo gialla.

Nuvolosità variabile nel resto del paese con il rischio di piogge e temporali dalle Marche alla Puglia centrale e alla Basilicata orientale. Le temperature massime in calo al Nord, mentre in lieve aumento al Sud e in Sardegna. Nella giornata di venerdì 31 maggio ancora maltempo nelle regioni del Nord con rovesci e forti temporali. Non si esclude il rischio di nubifragi in Lombardia, Emilia occidentale, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Nuvole e qualche pioggia tra Levante Ligure e Toscana, in Umbria e Lazio, mentre bel tempo con sole in Calabria e Sicilia.

Che tempo farà nel fine settimana del 2 giugno?

Le previsioni meteo per il weekend del 2 giugno delineano ancora un clima instabile e variabile. Gli effetti delle due perturbazioni atlantiche si faranno sentire marginalmente anche durate il Ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica.

Nella giornata di sabato 1 giugno le condizioni meteo torneranno stabile in buona parte del paese, ma dal pomeriggio è previsto un aumento della instabilità con il rischio di piogge e temporali su Piemonte, Alpi orientali ed Emilia. In calo le temperature nei valori minimi, mentre le massime in aumento. Nelle regioni del Sud clima caldo, mentre al Centro-Nord le temperature in lieve aumento ma lontane dai valori del periodo.

Ancora incerte le previsioni per la giornata di domenica 2 giugno, festa della Repubblica. Le ultime proiezioni delineano una massa d'aria fresca e instabile verso le regioni settentrionali. Non si esclude qualche rapido rovesci in Campania, Lazio e Abruzzo, ma con il passare delle ore il rischio di piogge interesserà anche le regioni centrali, la Lombardia e l'Emilia Romagna. In calo le temperature al Centro-Nord.