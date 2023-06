Previsioni meteo prossima settimana: variabilità e condizioni favorevoli all’innesco di rovesci o temporali

L'inizio del mese di giugno è all'insegna dell'instabilità climatica con numerosi rovesci e temporali al Centro-Nord e in particolare in Sardegna. L'alta pressione è ancora lontana dall'Italia. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, tornano le piogge da Nord a Sud

L'alta pressione è ancora lontana dall'Italia che dovrà fare i conti con la perturbazione n.1 del mese che favorirà un clima instabile e variabile con piogge e rovesci nelle ore centrali del giorno. La situazione non cambierà nei prossimi giorni con l'arrivo della perturbazione n.2 di giugno prevista da martedì 6 giugno che riporterà piogge e rovesci in buona parte del paese. Al momento nessuna ondata di calore con le temperature vicine alle media del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, domenica 4 giugno: nuvole in buona parte del paese con piogge e temporali che si faranno sentire in buona parte delle regioni del Nord, ma anche nelle zone interne del Centro. Non solo, temporali e acquazzoni sono previsti anche in Puglia, Basilicata, Irpinia, Appennino Calabro, Sicilia e Sardegna. Le temperature massime in lieve calo al Centro-Nord e Sardegna, mentre perlopiù stabili al Sud. Lunedì 5 giugno ancora nuvole e nubi con possibilità di piogge sparse e locali temporali su Nord-Est e al Centro-Sud. Non si escludono rovesci e temporali al Nord, regioni centrali, Sud e Isole. Stabili le temperature con valori compresi tra i 23-27°.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi

Anche la prima settimana di giugno è all'insegna di una instabilità climatica con piogge e rovesci. Il tempo sarà caratterizzato da clima variabile e condizioni favorevoli all’innesco di rovesci o temporali che interesseranno buona parte del paese. Con il finire della settimana è possibile l'arrivo dell'alta pressione, in movimento sul Mediterraneo occidentale da Nord Africa, con la possibilità di una evoluzione climatica tendente verso una stabilità.

Da martedì 6 giugno sono previsti piogge e rovesci in Sicilia e alto Adriatico, Nord-Est e zone interne e montuose del Centro-Sud. Clima più tranquillo tra il Nordovest e l’Emilia. Le temperature massime in leggero rialzo al Centro-Nord con picchi di anche 26-28 gradi. Anche mercoledì 7 giugno clima instabile con il rischio di rovesci e temporali lungo tutto lo stivale. Temperature stabili con qualche calo al Nord-Ovest.