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Previsioni meteo, primavera in piena esplosione grazie all’anticiclone subtropicale: oltre 25°C al Centro Nord

L'alta pressione è ancora protagonista in Italia: sole e bel tempo lungo tutto lo stivale con temperature anomale, da inizio giugno.
Clima8 Aprile 2026 - ore 14:58 - Redatto da Meteo.it
Clima8 Aprile 2026 - ore 14:58 - Redatto da Meteo.it

L'Italia sta vivendo una sorta di "estate anticipata" grazie alla presenza dell'anticiclone che ha fatto innalzare le temperature su valori anomali da inizio giugno. Attenzione si tratta di una fase momentanea, visto che da venerdì cambia nuovamente tutto.

Meteo, caldo diffuso sull'Italia con l'anticiclone

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista in Italia nelle giornate di oggi, mercoledì 8 aprile, e domani (giovedì 9 aprile 2026) con caldo diffuso lungo tutto lo stivale e temperature di stampo estivo durante le ore centrali. Tra le zone più "calde" le regioni del Centro-Nord dove sono previste temperature su valori tipici da inizio giugno.

Tutto è destinato a cambiare da venerdì 10 aprile quando ci sarà un deciso cambiamento della circolazione atmosferica nel Mediterraneo con l’alta pressione che si ritirerà dalla nostra Penisola complice il transito della prima perturbazione del mese di Aprile. Clima instabile nel weekend con il rischio di temporali isolati e un ricambio dell'aria con un deciso calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 8 aprile 2026: bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con qualche nuvola solo sul versante tirrenico. Le temperature massime in lieve calo al Nord-Est e regioni del Centro, ma i valori restano alti ed anomali.

Giovedì 9 aprile 2026 ancora bel tempo diffuso in Italia con qualche nuvolosità solo sulle zone di montagna dove non si esclude qualche rapido temporale lungo l’Appennino Calabro-Lucano. Dal punto di vista termico temperature massime in calo al Sud e regioni centrali adriatiche, ma i valori restano al di sopra della norma al Nord.

Meteo, che tempo farà in vista del fine settimana in Italia?

La tendenza meteo in vista del secondo weekend di Aprile 2026 delineano un cambiamento della circolazione con l'alta pressione smorzata dall'arrivo di una nuova perturbazione, la prima del mese. Nella giornata di venerdì 10 aprile 2026 una rapida perturbazione è attesa in discesa dal Mare del Nord con nuvole in aumento sulle regioni del Centro-Nord e solo marginalmente al Sud.

Nel pomeriggio nuvole in intensificazione in gran parte della penisola e in particolare sulle zone di Nord-Est dove non si escludono brevi e locali precipitazioni di debole intensità. Torna anche la neve sulle Alpi orientali a quote almeno oltre i 1400-1500 metri. In serata è previsto un miglioramento a Nord-Est con il maltempo che scenderà al Sud con fenomeni temporaleschi su Puglia e Marche. Dal punto di vista termico deciso calo delle temperature lungo tutto lo stivale.

Sabato 11 aprile 2026, dopo giorni di caldo anomalo, le temperature crollano riportandosi su valori in linea con il periodo. Non si escludono piogge e rovesci su Puglia, Lucania e nordest della Calabria, mentre nuvole sparse sulle regioni di Nord-Est e sul medio Adriatico. Bel tempo soleggiato, invece, nel resto del Paese.

Infine domenica 12 aprile 2026 nuvole diffuse in gran parte del Paese con qualche schiarita dal primo pomeriggio sulle zone di Nord-Est, Adriatico e Ionio. Le temperature in lieve crescita, ma i valori restano nella media.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Aprile ore 14:59

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