Allerta meteo arancione e gialla per l'8 aprile 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 8 aprile 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Allerta arancione l'8 aprile 2026 in Italia: le regioni a rischio

Scatta l'allerta arancione nella giornata di mercoledì 8 aprile 2026 in Italia. Lo stato di allerta arancione indica un livello di criticità moderata per rischi meteo-idrogeologici, posizionandosi tra quella gialla (ordinaria) e quella rossa (elevata). Generalmente l'allerta arancione segnala la presenza di fenomeni diffusi, intensi e persistenti con un pericolo significativo per la popolazione, incluse possibili alluvioni, frane, forti venti e danni a strutture e infrastrutture.

Lo stato di allerta arancione è stato emesso dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico l'8 aprile 2026 nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea.

Meteo, allerta gialla l'8 aprile 2026 in Italia: le zone interessate

Non solo, sempre per mercoledì 8 aprile 2026 è stata diramata lo stato di allerta gialla per maltempo e criticità in diverse regioni d'Italia. Nel dettaglio il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che indica la probabilità che il superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua, come fiumi e torrenti, provochi alluvioni, inondazioni o rotture arginali, causando danni a persone, beni e ambiente. Lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico è stato emesso per l'8 aprile 2026 in:

Molise : Litoranea;

: Litoranea; Puglia: Basso Fortore.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico il giorno 8 aprile 2026 nelle seguenti regioni e zone: