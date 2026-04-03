L’ondata di maltempo sta mettendo a dura prova Prati di Tivo, nota località del Gran Sasso d’Italia che sta facendo i conti con una nevicata straordinaria che ha generato accumuli che superano i 250 cm di neve. In pochissimo tempo infatti, le strade sono state completamente ricoperte di neve fresca rendendo difficile la viabilità. Una valanga ha colpito il residence precedentemente evacuato.

Maltempo, emergenza neve a Prati di Tivo: oltre 250 cm di accumuli - Foto

Una nevicata a dir poco straordinaria che ha colto di sorpresa soprattutto i residenti del posto, che nonostante siano esperti nel doversi adattare a situazioni del genere, si sono ritrovati veri e propri muri bianchi davanti ai loro occhi. La visibilità sulle strade ovviamente è stata ridotta, il freddo e la neve che continua a venire giù, stanno rendendo difficile le operazioni di sgombero.

Valanga sul residence Prati di Tivo: area evacuata preventivamente

Una valanga nelle scorse ore, proprio a Prati di Tivo ha colpito il residence della nota località sciistica generando momenti di panico tra le persone che vi erano in quel momento sul posto. Fortunatamente l’area era stata precedentemente evacuata a causa delle possibili intense nevicate che si sarebbero verificate da lì a poche ore. I soccorsi si sono attivati immediatamente, nonostante le difficili condizioni climatiche che hanno reso tutto ancora più difficile.

Tempesta perfetta

Non è consuetudine che ad aprile si verifichino nevicate di tale portata, raramente infatti sono stare registrate in passato situazioni simili. Il mix tra le correnti gelide provenienti dall'artico e l’umidità generata dal Mediterraneo hanno dato vita alla cosiddetta “Tempesta perfetta” bloccando di fatto l’intera località montana.

Gli enti preposti, tra cui gli uomini della Protezione civile, stanno lavorando da diverse ore incessantemente per sgomberare i passaggi e garantire i servizi di prima necessità ai cittadini che si trovano momentaneamente in una situazione non facile.