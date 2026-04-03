Meteo: torna il sole sull’Italia dopo la tempesta Erminio. Pasqua e Pasquetta con bel tempo e clima mite

Dopo il passaggio della violenta tempesta Erminio, il maltempo sta gradualmente abbandonando l’Italia. La perturbazione che negli ultimi giorni ha portato piogge intense, vento forte e un generale peggioramento delle condizioni meteo si sta infatti spostando verso Grecia e Turchia, perdendo progressivamente forza ed energia. Sul nostro Paese il quadro meteorologico è in netto miglioramento, con gli ultimi effetti residui che interesseranno soprattutto alcune aree del Centro Adriatico e del Sud, dove potranno ancora presentarsi nuvolosità irregolare e deboli precipitazioni.

Nel frattempo, l’alta pressione sta avanzando verso l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo, favorendo una fase di tempo più stabile e soleggiato. Insieme alla stabilità atmosferica arriverà anche aria più mite, che contribuirà a un graduale aumento delle temperature. Le festività di Pasqua, dunque, si preannunciano all’insegna del bel tempo su gran parte della Penisola, con un clima piacevole e valori termici in rialzo da Nord a Sud.

Meteo Italia: alta pressione in rinforzo e temperature in aumento

Le previsioni meteo confermano una fase stabile destinata a durare da sabato fino almeno alla metà della prossima settimana. Il ritorno dell’anticiclone garantirà cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, venti in attenuazione e un contesto climatico decisamente più gradevole rispetto ai giorni scorsi. Dopo una fase che in molte regioni aveva riportato condizioni quasi invernali, il cambio di scenario sarà evidente e particolarmente apprezzabile proprio durante il weekend pasquale.

Le temperature massime subiranno un progressivo aumento e, tra Pasqua e Pasquetta, potranno raggiungere punte di 22-24 gradi soprattutto al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e nelle Isole maggiori. Si tratta di valori piuttosto miti per il periodo, che renderanno le giornate ideali per attività all’aperto, gite fuori porta e momenti di relax. Una situazione piuttosto rara per le festività pasquali, spesso caratterizzate da tempo più incerto e variabile.

Previsioni per Sabato 4 Aprile: sole prevalente e ultimi disturbi al Sud

La giornata di sabato sarà in gran parte caratterizzata da condizioni di tempo bello e soleggiato. Solo sulle Alpi orientali e all’estremo Sud si potrà osservare un po’ di nuvolosità in più. Nel pomeriggio non si esclude lo sviluppo di brevi e isolati rovesci o temporali tra la bassa Calabria e il sud della Sicilia, soprattutto a ridosso delle aree interne e montuose.

Le temperature massime saranno in ulteriore lieve aumento, con valori compresi tra 20 e 24 gradi su molte zone del Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulle Isole. Sul medio e basso Adriatico i valori resteranno ancora localmente un po’ sotto la media stagionale. I venti tenderanno a indebolirsi, anche se potranno risultare ancora moderati dai quadranti settentrionali su medio Adriatico, Sud e Isole. Mari in graduale attenuazione.

Previsioni meteo Pasqua 2026: giornata soleggiata da Nord a Sud

La domenica di Pasqua si prospetta molto favorevole sotto il profilo meteorologico. Su quasi tutta l’Italia dominerà il sole, con soltanto qualche velatura di passaggio e locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi del Sud e della Sicilia. Non sono attesi fenomeni significativi e il contesto generale sarà quello di una giornata stabile, asciutta e ideale per trascorrere tempo all’aperto.

Anche le temperature continueranno a salire leggermente, portandosi in molte località tra 19 e 24 gradi. Soltanto sulla Puglia e nelle aree limitrofe i valori potranno risultare lievemente più contenuti. I venti saranno in generale deboli, fatta eccezione per qualche residuo rinforzo all’estremo Sud. I mari tenderanno a diventare calmi o poco mossi, favorendo ulteriormente le condizioni di stabilità.

Pasqua con clima mite e condizioni ideali per le attività all’aperto

Il quadro meteorologico previsto per Pasqua rappresenta una notizia positiva per chi ha in programma spostamenti, pranzi in famiglia, passeggiate o brevi viaggi. Il sole diffuso e il clima mite renderanno infatti il contesto particolarmente gradevole in gran parte del Paese. La presenza dell’alta pressione sarà determinante nel mantenere il tempo stabile e nell’assicurare un’atmosfera primaverile ben più marcata rispetto a quella osservata nella prima parte del mese.

Pasquetta e giorni successivi: tempo stabile almeno fino a metà settimana

Anche il lunedì di Pasquetta sarà accompagnato da condizioni meteo molto buone. Su tutte le regioni si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi, con il possibile transito temporaneo di nubi alte e sottili. I venti si manterranno deboli e il clima sarà particolarmente mite, con temperature massime prossime ai 22-23 gradi in molte località di pianura del Centro-Nord e della Sardegna.

Per martedì e mercoledì non sono attesi cambiamenti significativi. L’alta pressione continuerà a proteggere la Penisola, assicurando altre due giornate di tempo stabile, soleggiato e poco ventoso. Entro martedì i termometri torneranno quasi ovunque in linea con le medie del periodo, con anomalie positive più evidenti sulle regioni centro-settentrionali.

Tendenza meteo: possibile ritorno della variabilità nella seconda parte della settimana

La tendenza per la seconda parte della prossima settimana resta ancora incerta. Al momento sembra possibile un graduale cedimento dell’anticiclone, che potrebbe favorire il ritorno di una maggiore variabilità atmosferica. Tuttavia è ancora presto per definire con precisione tempi e modalità di questo eventuale cambiamento.

Per ora, il dato più importante è la conferma di una lunga fase di stabilità proprio nel periodo delle festività pasquali. Dopo il maltempo e il freddo fuori stagione provocati dalla tempesta Erminio, l’Italia si prepara quindi a vivere una parentesi di sole diffuso, temperature miti e condizioni meteo complessivamente molto favorevoli.