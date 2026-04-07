FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Previsioni meteo: clima primaverile con massime fino a 26°C in It...

Previsioni meteo: clima primaverile con massime fino a 26°C in Italia. Quanto durerà?

Fino a giovedì 9 aprile persisterà l'alta pressione sull'Italia e avremo quindi giornate soleggiate e temperature sopra le medie stagionali soprattutto al Centro - Nord. Ecco i dettagli.
Clima7 Aprile 2026 - ore 16:13 - Redatto da Meteo.it
Clima7 Aprile 2026 - ore 16:13 - Redatto da Meteo.it

Con le ultime previsioni meteo è possibile capire quanto durerà questo clima primaverile che porta le temperature massime fino ai 26° in Italia?

Insomma in tanti si chiedono quanto durerà questa ondata di caldo e a quanto pare sappiamo già che fino a giovedì 9 aprile 2026 potremo beneficiare dell'anticiclone che, ben saldo sull'Italia, renderà le giornate calde, soprattutto al Centro - Nord, ma nell'ultima parte della settimana si profila un peggioramento.

Previsioni meteo: quanto dura l'ondata di caldo anomalo sull'Italia?

Le previsioni meteo per i prossimi giorni sottolineano la permanenza dell'anticiclone sull'Italia fino a giovedì 9 aprile. Avremo così tempo soleggiato e stabile in Italia. L'alta pressione, protagonista di questi giorni dopo Pasqua, favorirà il rialzo delle temperature al di sopra delle medie stagionali, con un po’ di caldo anomalo soprattutto al Centro-Nord.

Il cambiamento si profila dalla giornata di venerdì 10 aprile quando vi sarà un mutamento della situazione meteorologica, sebbene le esatte modalità di questa svolta appaiano ancora caratterizzate da un elevato grado di incertezza.

Lo scenario più probabile vede una precipitosa ritirata dell’alta pressione, con il passaggio di una perturbazione accompagnata da aria fredda e, di conseguenza, un diffuso peggioramento del tempo, un’intensificazione della ventilazione e un sensibile abbassamento delle temperature.

Le previsioni nel dettaglio per i prossimi giorni

Oggi, martedì 7 aprile 2026, avremo prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutta Italia, con temporanei annuvolamenti, comunque innocui, solo su Liguria e regioni tirreniche. Le temperature massime non presentano grandi variazioni, con valori ben oltre la media soprattutto al Nord, al Centro e in Sardegna.

Nella giornata di mercoledì 8 aprile il tempo sarà in generale soleggiato, con un po’ di nubi innocue solo in Emilia Romagna, Marche, Veneto e zone interne del Sud. Temperature massime in lieve calo lungo il versante adriatico, con valori ancora diffusamente oltre la media.

Giovedì 9 avremo ancora prevalenti condizioni di alta pressione con stabilità diffusa in tutta l’Italia. Un po’ di nuvolosità innocua, per lo più sotto forma di velature, potrà transitare al Nord-Est e in giornata potrà svilupparsi della nuvolosità cumuliforme lungo l’Appennino centro-meridionale dove non si esclude del tutto qualche occasionale e breve scroscio di pioggia pomeridiano.

Da venerdì 10? Le proiezioni per l’ultima parte della settimana rimangono invece ancora decisamente incerte. Sembra infatti probabile una modifica della circolazione con correnti favorevoli ad afflussi di aria più fredda che dovrebbero far calare le temperature verso valori più vicini alla norma. Le modalità di questo cambiamento sono però poco chiare con i diversi modelli che ci presentano scenari anche molto differenti.

Una prima ipotesi vede rimanere solida la struttura di alta pressione presente sull’Europa centrale, in grado così da continuare a deviare le perturbazioni provenienti dall’Atlantico verso le alte latitudini. In questo scenario sull’Italia potrebbero ancora prevalere condizioni di stabilità con qualche riserva per le regioni adriatiche e quelle del Sud lambite da una circolazione ciclonica centrata tra i Balcani meridionali e la Turchia.

La seconda possibilità è che una perturbazione atlantica possa rompere il blocco anticiclonico e raggiungere tra venerdì 10 e sabato 11 l’Italia ed il Mediterraneo centrale con il transito di un attivo vortice di bassa pressione.

In tal caso assisteremmo a un peggioramento del tempo: venerdì precipitazioni inizialmente sulle Alpi centro-orientali si propagherebbero progressivamente verso l’est della Lombardia, il Nordest, l’Emilia Romagna fino a raggiungere entro sera anche il Centro, la Puglia e la Campania, tra l’altro con fenomeni anche intensi nel settore tra l’Emilia, il medio Adriatico e l’Appennino con neve in quota. Occorre attendere i prossimi sviluppi per avere una visione più precisa ci cosa ci attende nel fine settimana.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Allerta meteo arancione e gialla per l'8 aprile 2026 in Italia: ecco dove
    Clima7 Aprile 2026

    Allerta meteo arancione e gialla per l'8 aprile 2026 in Italia: ecco dove

    Scatta una duplice allerta arancione e gialla l'8 aprile 2026 in Italia per maltempo e criticità. Tutte le regioni a rischio.
  • Meteo: torna il sole sull’Italia dopo la tempesta Erminio. Pasqua e Pasquetta con bel tempo e clima mite
    Clima3 Aprile 2026

    Meteo: torna il sole sull’Italia dopo la tempesta Erminio. Pasqua e Pasquetta con bel tempo e clima mite

    Dopo il maltempo causato dalla tempesta Erminio, l’alta pressione riporta condizioni stabili sull’Italia.
  • Maltempo, emergenza neve a Prati di Tivo: oltre 250 cm di accumuli - Foto
    Clima3 Aprile 2026

    Maltempo, emergenza neve a Prati di Tivo: oltre 250 cm di accumuli - Foto

    Il maltempo e la neve stanno mettendo a dura prova la località di Prati di Tivo con oltre 250 cm di accumuli
  • Meteo: allerta rossa, arancione e gialla il 3 aprile 2026 in Italia: ecco dove
    Clima2 Aprile 2026

    Meteo: allerta rossa, arancione e gialla il 3 aprile 2026 in Italia: ecco dove

    Nuova allerta meteo rossa, arancione e gialla il 3 aprile 2026 in Italia: scopriamo tutte le zone a rischio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da venerdì 10 possibile peggioramento con ritorno di aria fredda!
Tendenza7 Aprile 2026
Meteo: da venerdì 10 possibile peggioramento con ritorno di aria fredda!
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana vede un possibile peggioramento del tempo con afflusso di aria più fredda e calo termico.
Meteo: fino a giovedì 9 clima caldo e tanto sole! Poi due possibili evoluzioni
Tendenza6 Aprile 2026
Meteo: fino a giovedì 9 clima caldo e tanto sole! Poi due possibili evoluzioni
L'anticiclone fino a giovedì 9 assicura all'Italia tempo stabile e clima molto mite, da venerdì 10 due possibili evoluzioni: la tendenza meteo.
Meteo, sole e tempo stabile almeno fino al 9 aprile: la tendenza
Tendenza5 Aprile 2026
Meteo, sole e tempo stabile almeno fino al 9 aprile: la tendenza
Proseguirà per buona parte della prossima settimana la fase stabile e mite: da venerdì possibile cambio di scenario. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 07 Aprile ore 23:18

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154