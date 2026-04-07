Previsioni meteo: clima primaverile con massime fino a 26°C in Italia. Quanto durerà?

Con le ultime previsioni meteo è possibile capire quanto durerà questo clima primaverile che porta le temperature massime fino ai 26° in Italia?

Insomma in tanti si chiedono quanto durerà questa ondata di caldo e a quanto pare sappiamo già che fino a giovedì 9 aprile 2026 potremo beneficiare dell'anticiclone che, ben saldo sull'Italia, renderà le giornate calde, soprattutto al Centro - Nord, ma nell'ultima parte della settimana si profila un peggioramento.

Previsioni meteo: quanto dura l'ondata di caldo anomalo sull'Italia?

Le previsioni meteo per i prossimi giorni sottolineano la permanenza dell'anticiclone sull'Italia fino a giovedì 9 aprile. Avremo così tempo soleggiato e stabile in Italia. L'alta pressione, protagonista di questi giorni dopo Pasqua, favorirà il rialzo delle temperature al di sopra delle medie stagionali, con un po’ di caldo anomalo soprattutto al Centro-Nord.

Il cambiamento si profila dalla giornata di venerdì 10 aprile quando vi sarà un mutamento della situazione meteorologica, sebbene le esatte modalità di questa svolta appaiano ancora caratterizzate da un elevato grado di incertezza.

Lo scenario più probabile vede una precipitosa ritirata dell’alta pressione, con il passaggio di una perturbazione accompagnata da aria fredda e, di conseguenza, un diffuso peggioramento del tempo, un’intensificazione della ventilazione e un sensibile abbassamento delle temperature.

Le previsioni nel dettaglio per i prossimi giorni

Oggi, martedì 7 aprile 2026, avremo prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutta Italia, con temporanei annuvolamenti, comunque innocui, solo su Liguria e regioni tirreniche. Le temperature massime non presentano grandi variazioni, con valori ben oltre la media soprattutto al Nord, al Centro e in Sardegna.

Nella giornata di mercoledì 8 aprile il tempo sarà in generale soleggiato, con un po’ di nubi innocue solo in Emilia Romagna, Marche, Veneto e zone interne del Sud. Temperature massime in lieve calo lungo il versante adriatico, con valori ancora diffusamente oltre la media.

Giovedì 9 avremo ancora prevalenti condizioni di alta pressione con stabilità diffusa in tutta l’Italia. Un po’ di nuvolosità innocua, per lo più sotto forma di velature, potrà transitare al Nord-Est e in giornata potrà svilupparsi della nuvolosità cumuliforme lungo l’Appennino centro-meridionale dove non si esclude del tutto qualche occasionale e breve scroscio di pioggia pomeridiano.

Da venerdì 10? Le proiezioni per l’ultima parte della settimana rimangono invece ancora decisamente incerte. Sembra infatti probabile una modifica della circolazione con correnti favorevoli ad afflussi di aria più fredda che dovrebbero far calare le temperature verso valori più vicini alla norma. Le modalità di questo cambiamento sono però poco chiare con i diversi modelli che ci presentano scenari anche molto differenti.

Una prima ipotesi vede rimanere solida la struttura di alta pressione presente sull’Europa centrale, in grado così da continuare a deviare le perturbazioni provenienti dall’Atlantico verso le alte latitudini. In questo scenario sull’Italia potrebbero ancora prevalere condizioni di stabilità con qualche riserva per le regioni adriatiche e quelle del Sud lambite da una circolazione ciclonica centrata tra i Balcani meridionali e la Turchia.

La seconda possibilità è che una perturbazione atlantica possa rompere il blocco anticiclonico e raggiungere tra venerdì 10 e sabato 11 l’Italia ed il Mediterraneo centrale con il transito di un attivo vortice di bassa pressione.

In tal caso assisteremmo a un peggioramento del tempo: venerdì precipitazioni inizialmente sulle Alpi centro-orientali si propagherebbero progressivamente verso l’est della Lombardia, il Nordest, l’Emilia Romagna fino a raggiungere entro sera anche il Centro, la Puglia e la Campania, tra l’altro con fenomeni anche intensi nel settore tra l’Emilia, il medio Adriatico e l’Appennino con neve in quota. Occorre attendere i prossimi sviluppi per avere una visione più precisa ci cosa ci attende nel fine settimana.