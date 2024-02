Previsioni meteo: dopo l’anticiclone, tornano pioggia e neve sull’Italia

Due perturbazioni in arrivo sull'Italia. E' previsto un cambiamento drastico del clima nei prossimi giorni dopo un lungo periodo di tempo stabile e senza piogge. Tornerà davvero l'inverno? Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, torna davvero l'inverno? Le previsioni per i prossimi giorni

La presenza dell'anticiclone si è fatta sentire negli ultimi giorni favorendo un clima di stampo primaverile con sole, temperature miti e assenza di piogge. Dopo un febbraio soprannominato "Febbraprile", le previsioni meteo delineano uno stravolgimento complice l'arrivo di due perturbazioni. La settimana, infatti, si apre con delle condizioni meteo più dinamiche rispetto agli ultimi giorni. Il passaggio della debole perturbazione n.3 del mese, infatti, ha segnato la prima inversione di rotta con il ritorno di deboli piogge nelle regioni del Centro-Sud e Sicilia che dovrebbero durare fino a mercoledì 21 febbraio quando assisteremo al rialzo della pressione atmosferica con il ritorno di un clima stabile. Nella giornata di giovedì 22 febbraio è previsto l'arrivo della seconda perturbazione, la n.4 del mese, che toccherà dapprima il Nord Italia con piogge e rovesci che si estenderanno anche al Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, martedì 20 febbraio 2024: bella giornata di sole al Nord con la presenza, nelle prime ore del mattino, di banchi di nebbia sulla pianura lombarda e su pianure e coste del Veneto. Non si escludono nuvole e piogge su Abruzzo e Molise che si estenderanno anche nelle regioni del Sud, Sicilia e Sardegna. In serata ancora piogge all'estremo Sud con temperature in lieve calo. Mercoledì 21 febbraio torna il tempo stabile, ma solo temporaneamente. In Sicilia ancora nuvole e piogge, mentre in Pianura Padana nebbie.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni

Gli ultimi giorni di febbraio segnano un cambiamento drastico con l'arrivo di una fase meteorologica più movimentata e fredda. E' previsto, infatti, il ritorno di piogge e nevicate che segneranno la fine di questa anomala ondata primaverile delle ultime settimana. Da giovedì 22 febbraio 2024 assisteremo al primo cambiamento complice l'arrivo di forti precipitazioni nelle regioni del Nord. Nella giornata di venerdì 23 febbraio 2024, il maltempo raggiungerà anche le regioni centrali, la Sardegna, la Campania e la Sicilia occidentale. Torna anche la dama bianca nel settore alpino e prealpino. Nevicate abbondanti previste anche nella zona centro-orientale fin verso i 1000-1400 metri.

Che tempo farà il weekend? Sabato 24 febbraio 2024 gli effetti della perturbazione si spingeranno verso i Balcani, ma avremo anche un clima incerto e variabile complice l'arrivo di un altro fronte perturbato che colpirà le regioni del Sud ed Isole. Piogge e rovesci con un drastico calo delle temperature, anche se le previsioni sono ancora incerte. Per questo motivo vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti, anche se da sabato 24 febbraio è previsto un brusco calo delle temperature lungo tutto lo stivale con il ritorno verso valori in linea con il periodo.