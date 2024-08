Previsioni meteo prossimi giorni: in arrivo ondata di maltempo al Nord e al Centro

Prosegue l'ondata di calore nelle regioni del Sud alle prese con l'anticiclone africano che non molla la presa neppure nel primo weekend di agosto con clima caldo, afa e temperature bollenti. Tregue dal grande caldo, invece, nelle regioni del Nord e del Centro colpite da una ondata di maltempo. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, caldo al Sud e piogge al Nord e al Centro

L'anticiclone africano continua a dominare la scena garantendo un clima caldo e afoso con temperature oltre i 40° in quasi tutte le regioni del Centro-Sud dove le piogge sono le grandi assenti. Anche in diverse regioni del Nord, in particolare in Emilia Romagna, gli effetti dell'anticiclone si fanno sentire con un clima afoso e rovente, mentre nelle restanti regioni settentrionali è prevista una tregua climatica per il passaggio di una perturbazione atlantica, la prima del mese di agosto. Tra venerdì 2 agosto e il primo weekend di agosto, infatti, l’anticiclone subirà un temporaneo indebolimento per il passaggio di un debole impulso perturbato che riporterà piogge e rovesci in buona parte del Nord e successivamente anche al Centro. Non si escludono fenomeni intensi con grandinate e nubifragi a causa del caldo e dell’umidità.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 1 agosto: tempo soleggiato in quasi tutto il paese, unica eccezione nuvole sulle Alpi orientali e piogge nel nord dell’Alto Adige dove è stata diramata l'allerta meteo gialla. Nel pomeriggio l'instabilità si farà sentire anche nel settore centro-orientale e verso le pianure del Nord-Est tra Veneto e Friuli con il rischio di piogge verso le coste delle Venezie e in Emilia Romagna.

Il caldo resta afoso ed intenso con temperature tra i 32-38° e picchi di oltre 40° al Centro-Sud, Sicilia, Sardegna ed Emilia Romagna. Nella giornata di venerdì 2 agosto cieli sereni nelle prime ore del mattino, mentre nel pomeriggio clima instabile con il rischio di piogge e temporali su Alpi e Appennino settentrionale, Nord-Est tra Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Non si escludono per via del caldo intenso ed afoso anche fenomeni intensi accompagnati da grandinate.

Che tempo farà nel weekend del 3-4 agosto in Italia?

Le tendenze meteo per il primo fine settimana di agosto delineano un leggero indebolimento dell'anticiclone africano con un leggero e temporaneo spostamento della massa d’aria calda verso sud. Breve tregua dall'anticiclone dapprima nelle regioni del Nord e poi in quelle centrali, mentre al Sud continua a fare caldo con la presenza di una massa d'aria calda e temperature bollenti. Entro domenica 4 agosto nelle regioni del Nord in calo le temperature con valori compresi tra 28-33°, mentre al Centro tra i 34-35°. Al Sud valori intorno ai 35° e picchi di anche 40°.

Si tratta di tregua momentanea per le regioni del Centro-Nord, visto che la massa d’aria calda tornerà ad estendersi già dalla prossima settimana con un nuovo rialzo delle temperature. Sabato 3 agosto gli effetti della perturbazione n 1 del mese si faranno sentire anche nelle regioni del Centro, ma il rischio piogge potrebbe coinvolgere ancora l'Emilia Romagna. Da domenica 4 agosto la perturbazione lascerà il nostro paese, anche se nuvole sparse e una certa instabilità climatica potrebbe interessare le Alpi e l'Appennino centro-settentrionale. Da lunedì 5 agosto è previsto il rinforzo dell'alta pressione con il ripristino di condizioni climatiche di caldo ed afa con temperature bollenti almeno fino a sabato 10 agosto. Come sempre vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per maggiori dettagli.