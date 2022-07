Potremmo goderci la più spettacolare Superluna 2022? Le Previsioni meteo per la Luna piena del Cervo

Una diretta assolutamente da non perdere. Il 13 luglio sarà possibile osservare via web lo spettacolo della “Superluna dell’anno”. Ecco tutte le informazioni.

Superluna più spettacolare del 2022, quando?

Iniziato il conto alla rovescia per tutti gli appassionati di astrologia, intenzionati a non perdersi la seconda Superluna 2022, che tra l'altro sarà ancora più grande e luminosa di quella a cui abbiamo potuto assistere il mese scorso.

La Superluna del Cervo è infatti ancora più vicina al perigeo, rispetto a quella che ha brillato nel cielo in occasione del plenilunio della Fragola. Si tratta della seconda Superluna di quest'anno, che promette davvero di dare spettacolo nel cielo di luglio nella notte tra il 13 e il 14 luglio.

Luglio all'insegna dell'instabilità, Supermoon 2022 a rischio?

Se da un lato saranno in molti a rinunciare a qualche ora di sonno pur di ammirarla, dall'altra aleggia su questo evento l'incognita maltempo. Dopo molte settimane in cui afa e ondate di calore hanno segnato un'estate anticipata con temperature ben oltre la media del periodo, gli effetti della perturbazione atlantica si sono fatti sentire, riportando la colonnina di mercurio giù di diversi gradi.

Mentre in gran parte dello stivale si sta facendo la conta dei danni causati dal maltempo, il weekend si preannuncia di nuovo caratterizzato dal sole. Una buona notizia per coloro che hanno programmato una gita al mare per il fine settimana, o una minivacanza che permetterà di non rinunciare a qualche bella nuotata senza per questo prosciugare il conto in banca a causa dei tanti rincari di questa estate 2022.

Questa continua altalena metereologica però rischia di far nascere negli appassionati astrofili il timore di perturbazioni e maltempo che potrebbero in qualche modo offuscare uno degli eventi più attesi del mese.

Riusciremo a vedere la Superluna del Cervo?

Dopo un inizio settimana il cui si farà più elevato il rischio di instabilità, con possibilità di rovesci e temporali già nella giornata di lunedì 11 luglio su Alpi occidentali, Prealpi orientali e Appennino centro settentrionale, e fenomeni temporaleschi che, nella giornata di martedì, potrebbero estendersi fino a interessare anche l'Appennino meridionale, mercoledì 13 dovrebbe tornare a splendere il Sole su gran parte dello stivale.

Giornata di sole (e notte di stelle e Superluna) sul Centro Nord, mentre nelle aree del Sud potrebbero verificarsi fasi di instabilità che interesseranno prevalentemente le regioni ioniche, il Salento, la Calabria e la Sicilia orientale. Ovviamente si tratta di tendenze meteo che presentano ancora qualche margine di incertezza, che potranno essere confermate o corrette dalle previsioni meteo dei prossimi giorni. Per il momento possiamo però dire che gli appassionati astrofili potranno dormire sonni tranquilli: la Superluna del Cervo 2022 brillerà in un cielo quasi completamente sereno.

Dove vedere il Plenilunio del Cervo in streaming

Se i prossimi aggiornamenti meteo non dovessero confermare la tendenza attuale, con nuovi fattori che andranno a modificare le previsioni prossimi giorni, o per coloro che comunque non potranno godere di un magnifico cielo stellato, sarà possibile seguire l'intero evento della Supermoon luglio 2022 in replica streaming collegandosi a siti specializzati.