Portogallo in fiamme: oltre cento incendi e almeno 7 morti

La situazione per gli incendi in Portogallo è drammatica. I roghi, che divampano da domenica soprattutto nel centro nord del Paese, come riporta l’Ansa, sono più di cento.

Oltre 4000 vigili del fuoco, 1250 vetture e 24 mezzi aerei stanno cercando di fermarli. Alla base aerea di Monte Real, in provincia di Leiria, sono attesi anche da due Canadair inviati dall’Italia.

Vigili del fuoco tra le vittime

La grande nube di fumo provocata dagli incendi viene monitorata pure dai satelliti della Nasa. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime, salito a sette. L'ultimo ritrovamento riguarda tre vigili del fuoco, il cui mezzo è stata travolto dalle fiamme nei dintorni della cittadina di Tábua, nel distretto di Coimbra.

Roghi in Portogallo, prorogata l’allerta

L'allerta massima si sarebbe dovuta concludere a mezzanotte ma è stata prorogata per il clima caldo e secco che si prevede resterà inalterato nei prossimi giorni.



Le autorità segnalano il fermo di cinque sospetti piromani. Tra i responsabili dell’emergenza eccezionale, in generale, resta il cambiamento del clima.