Ponte 25 aprile: giorni e orari da bollino rosso su strade e autostrade

Dopo il ponte di Pasqua, quello del 25 aprile vedrà di nuovo tanti italiani alla guida. Mettersi al volante nei giorni e negli orari di minor afflusso, può aiutare a evitare situazioni critiche su strade e autostrade italiane.

Esodo per il ponte della Liberazione: giorni e orari critici nelle autostrade

Sebbene non possiamo parlare di lungo weekend, visto che il 25 aprile (Festa della Liberazione) cade di sabato, saranno comunque molti gli italiani che sceglieranno il fine settimana festivo per raggiungere le località ideali per una breve vacanza.

Proprio come accaduto in occasione del Ponte di Pasqua e Pasquetta, anche l'ultimo fine settimana di aprile vedrà (almeno secondo le stime di Autostrade per l'Italia) traffico particolarmente intenso sulle principali arterie italiane.

La situazione più critica potrebbe verificarsi già a partire dal pomeriggio di venerdì 24 aprile, quando inizierà l'esodo, e la sera di domenica 26 per i rientri.

A risentire maggiormente dell'aumento di traffico saranno come sempre l'A1 Milano-Napoli (dove sono previste criticità in entrambe le direzioni), l'A14 Bologna-Taranto (Adriatica), l'A7 Milano-Genova (con aumento di veicoli in durezione della riviera ligure) e l'A10 Liguria (verso le destinazioni balneari).

Complici le temperature primaverili, saranno in molti a scegliere le località di mare per il ponte della Liberazione, e per non ritrovarsi bloccati in coda sarebbe opportuno evitare le giornate e gli orari di traffico più intenso, optando quando possibile per una partenza anticipata nelle prime ore di venerdì 24 aprile e un rientro posticipato a lunedì 27.

Chiusura cantieri e stop ai mezzi pesanti

Per favorire il grande flusso di automobilisti e aumentare la sicurezza sulle strade, sono state predisposte alcune misure, che vedono da un lato la chiusura dei cantieri, e dall'altro lo stop dei mezzi pesanti.

Per quanto riguarda i lavori sulle autostrade, Anas ha programmato il blocco dei cantieri a partire dal pomeriggio di giovedì 23 e fino alla sera di lunedì 27 aprile. Questo accorgimento sarà utile per ridurre i restringimenti di corsia, anche se non influirà sulla possibile formazione di code soprattutto nelle tratte a maggior pressione di traffico.

Contemporaneamente ci sarà anche lo stop dei veicoli con massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, che secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non potranno circolare dalle 9:00 alle 22:00 né sabato 25 né domenica 26 aprile.