Ponte 1° maggio: giorni e orari da bollino rosso su strade e autostrade

Il terzo ponte di primavera si preannuncia particolarmente critico su strade e autostrade italiane. Il 1° maggio cadrà di giovedì, regalando a molti l'occasione di un lungo weekend da trascorrere in qualche località di villeggiatura. Quali sono i giorni e gli orari da bollino rosso, che potrebbero causare particolari criticità lungo strade e autostrade italiane?

Weekend del 1° maggio: giorni critici su strade e autostrade

I primi due fine settimana lunghi di primavera hanno visto condizioni meteo critiche scoraggiare la maggior parte degli italiani a spostarsi in auto, ma quello del 1° maggio si preannuncia con sole e temperature in rialzo. Questo farà sì che moltissimi italiani decidano di regalarsi una vacanza fuori stagione approfittando della Festa del Lavoro che quest'anno cade di giovedì.

Questo potrebbe dare origine a giorni particolarmente critici su strade e autostrade italiane. Quando mettersi al volante per non correre il rischio di trovarsi imbottigliati in lunghe code? Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, l'esodo potrebbe iniziare già nella giornata di mercoledì 30 aprile, in particolare nel pomeriggio/sera.

Situazione decisamente critica anche nelle prime ore di giovedì 1° maggio, mentre nel pomeriggio il traffico dovrebbe diminuire, per tornare poi alla "normalità" nella mattinata di venerdì 2. Attenzione però, perché nelle ore pomeridiane si potrebbero registrare di nuovo aumenti di veicoli in circolazione, a causa di coloro che invece potranno sfruttare solo il fine settimana per una breve vacanza.

Nella mattinata di sabato 3 maggio non sono previsti grossi flussi di traffico, mentre nelle ore serali assisteremo a un potenziale aumento di veicoli sulle strade. Anche la mattinata di domenica 4 dovrebbe vedere una situazione di traffico intenso, che si farà particolarmente critica in serata, quando molti italiani torneranno a mettersi sulle strade per il rientro.

Fonte: poliziadistato.it

Divieto di circolazione ai mezzi pesanti e cantieri chiusi

Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con apposito decreto prevede che i veicoli con massa pari o superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare giovedì 1° maggio dalle 09:00 alle 22:00. Sarà inoltre vietata la circolazione ai mezzi pesanti domenica 4 maggio, con lo stesso orario.

Per agevolare la circolazione e aumentare la sicurezza sulle strade inoltre, resteranno chiusi fino a domenica 4 maggio più di 1.000 cantieri. Quelli interessati dalla chiusura sono circa l'80% dei presenti sulle principali arterie stradali. Vi sono poi 278 cantieri che non possono essere rimossi, per i quali l'Anas ha previsto, nei giorni di maggiore traffico, percorsi alternativi nelle tratte più critiche.