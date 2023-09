Polpo Dumbo avvistato nell'Oceano Pacifico: il piccolo esemplare è tra le specie di polpi che vivono più in profondità

Un rarissimo esemplare di polpo dumbo è stato osservato nelle profondità dell'Oceano Pacifico settentrionale da un gruppo di ricercatori. Le immagini, catturate con un ROV dell’Ocean Exploration Trust, hanno fatto il giro del mondo.

Dumbo octopus: il raro esemplare di polpo con le orecchie grandi

Dumbo non è solo uno dei cartoni della Disney più amati da grandi e piccini, ma anche il nome di un rarissimo polpo. Proprio così, un polpo dumbo è stato avvistato nell'Oceano Pacifico settentrionale negli Stati Uniti d'America da un gruppo di ricercatori durante una spedizione negli abissi. Un incontro ravvicinato che ha destato stupore e meraviglia da parte dei ricercatori che hanno potuto ammirare questo rarissimo esemplare di polpo dalle orecchie grandi proprio come quelle dell'elefantino della Disney. In questo caso non si trattava di un elefantino, ma di un cefalopode che nuotava negli abissi del Pacifico settentrionale con grazia ed eleganza.

Il polpo dumbo, un rarissimo esemplare di octopus, è stato ribattezzato così dal gruppo di ricercatori che hanno immortalato l'animale nelle oscure profondità dell'oceano. La bellezza dell'animale è balzata subito alla vista, grazie anche al colore chiaro e candido dell'esemplare che illuminava l'oscurità del mare.

Polpo Dumbo, tutto quello che sappiamo: video

Le immagini del polpo dumbo immortalato nelle profondità dell'Oceano Pacifico settentrionali sono state possibili grazie alla macchina ROV dell’Ocean Exploration Trust. L'incontro tra il rarissimo esemplare e il gruppo di ricercatori è avvenuto a circa 2665 metri di profondità nelle acque del Papahanaumokuakea Marine National Monument, area marina protetta negli Stati Uniti. Il gruppo di ricercatori si trovava in questa area per esplorare la profondità dell'oceano alla scoperta di nuove creature. Tra queste hanno avvistato il dumbo octopus che è apparso poco incline all'attacco.

La presenza di questo particolarissimo mollusco cefalopode è stata in passato notata già nei fondali oceanici di Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Filippine e Papua Nuova Guinea. Si tratta di un Grimpoteuthis Robson di cui fanno parte 15 specie. Lo studio del polpo dumbo non è semplice, visto che questa specie vive nelle profondità degli oceani, anche al di sotto dei 7000 metri. Un mondo marino lontanissimo da quello finora esplorato e conosciuto. Grazie ad una serie di spedizioni nelle profondità dell'oceano è possibile però conoscere tante nuove specie misteriose ed affascinanti tra cui proprio questa creatura che i ricercatori dell’Ocean Exploration Trust hanno potuto ammirare a circa 2665 metri di profondità.