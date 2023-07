Plant sitter, la nuova figura che si prende cura delle tue piante quando sei in vacanza

Partire per le vacanze è sicuramente una gioia, ma trovare al proprio rientro il giardino "distrutto" dalla siccità prolungata non è piacevole. Se fino a qualche tempo fa sul web venivano proposte soluzioni più o meno efficaci, con sistemi di irrigazione che talvolta potevano prevedere a volte anche costi proibitivi per la loro realizzazione, oggi c'è anche un'alternativa efficace e originale: il plant sitter.

Chi è e cosa fa la plant sitter

Dopo la baby sitter che si prende cura dei nostri figli mentre siamo al lavoro, il dog sitter che accudisce i nostri animali domestici, oggi c'è anche una nuova figura professionale che accudisce le nostre piante quando non ci siamo, facendocele trovare verdi e rigogliose al rientro dalle ferie.

Il plant sitter è una persona che ha una grande passione per le piante e uno spiccato pollice verde, pronta a occuparsi del giardino e dei fiori in vostra assenza. L'idea originale è venuta a una ragazza torinese, Valentina Paracchi, che dopo aver perso il lavoro ha deciso di "mettersi in gioco" con questa nuova professione.

Dopo aver conseguito un diploma da giardiniera professionista, seguito da un Master in Green Design, Valentina si occupa oggi di progettare gli spazi green e si prende cura del verde a domicilio. Il successo non ha tardato ad arrivare per questa intrepida ragazza piemontese, che ha aperto la strada a una nuova professione oggi proposta in molte città italiane.

Plant sitter, come prendersi cura delle piante lontano da casa

Non solo chi vive nel capoluogo piemontese potrà usufruire del servizio offerto dalla plant sitter, ma anche chi risiede in molte altre località potrà assicurare al proprio giardino annaffiature regolari.