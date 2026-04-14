FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Pinguini imperatore e otarie antartiche a rischio estinzione: ecc...

Pinguini imperatore e otarie antartiche a rischio estinzione: ecco perché

L'allarme: i pinguini imperatore e le otarie antartiche sono nella lista rossa delle specie minacciate di estinzione.
Sostenibilità14 Aprile 2026 - ore 09:30 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità14 Aprile 2026 - ore 09:30 - Redatto da Meteo.it

Due nuove specie rischiano l'estinzione: si tratta dei pinguini imperatore e delle otarie antartiche. L'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha inserito entrambe nella lista delle specie in pericolo. Scopriamo perché.

Antartide: pinguini imperatore e otarie antartiche "specie in pericolo"

L'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha lanciato l'allarme: i pinguini imperatore e le otarie antartiche sono nella lista rossa delle specie minacciate di estinzione.

Il motivo è strettamente legato al cambiamento climatico che in Antartide ha modificato il ghiaccio marino talmente tanto da portare a un dimezzamento entro il 2080 dei pinguini imperatore. Anche le otarie antartiche sono a rischio per la scarsa presenza di risorse alimentari che hanno toccato il -50% dal 2000.  

Grethel Aguilar, direttrice generale IUCN, ha sottolineato: "Mentre i Paesi si preparano a riunirsi alla Riunione consultiva del Trattato Antartico a maggio, queste valutazioni forniscono dati essenziali per orientare le decisioni su questo maestoso continente e sulla sua fauna straordinaria".

Non solo, Aguilar ha ricorda anche l'importanza dell'Antartide come "guardiano ghiacciato del nostro pianeta" è insostituibile: "offre innumerevoli benefici all’umanità, contribuisce a stabilizzare il clima e garantisce un rifugio a specie selvatiche uniche».

Pinguini imperatore e otarie antartiche: "il cambiamento climatico sta accelerando la crisi di estinzione"

Nel corso degli ultimi anni la vita dei pinguini imperatore è cambiata a causa del cambiamento climatico e la situazione potrebbe degenerare ancora di più. Dati alla mano, infatti, l'IUCN ha il pinguino imperatore da "specie quasi minacciata" a "specie in pericolo" inserendolo nella lista rossa.

Entro il 2080, infatti, sulla scia del cambiamento climatico e delle conseguenze negative sull'Antartide è previsto un crollo di esemplari. Basti pensare che già tra il 2009 e 2018 sono morti più di 20 mila pinguini a causa della rottura e la perdita del ghiaccio marino.

La specie dei pinguini imperatori necessita del fast ice, ossia il ghiaccio marino ancorato alla costa che non si muove con le correnti. Se il ghiaccio si frantuma per via del cambiamento climatico le conseguenze sono terribili, visto che si registrano decessi di pulcini di pinguini imperatore in mare ancor prima di aver imparato a nuotare.

Martin Harper, direttore generale di BirdLife International, parlando proprio dei pinguini ha sottolineato: "sono tra gli uccelli più minacciati della Terra". Non solo, Harper ha aggiunto: "Il passaggio del pinguino imperatore alla categoria “in pericolo” è un severo campanello d’allarme: il cambiamento climatico sta accelerando la crisi di estinzione sotto i nostri occhi. I governi devono agire subito per decarbonizzare con urgenza le nostre economie".

Anche la popolazione di otarie antartiche è passata da "specie a rischio minimo" a "specie in pericolo" secondo la lista rossa dell'IUCN. Negli ultimi anni, infatti, i numeri sono chiari e preoccupanti: le otarie antartiche si sono ridotte del 50% passando da 2.187.000 individui maturi nel 1999 a 944.000 nel 2025.

Anche in questo caso è legato al cambiamento climatico che, complice la riduzione del ghiaccio marino e la crescita delle temperature degli oceani, ha visto ridurre la quantità necessaria di cibo.

La battaglia per il Pianeta è una battaglia di tutti. Con le Missioni Green dell’app Meteo.it puoi imparare e praticare ogni giorno, divertendoti, una vita più sostenibile attraverso quiz, storie e piccoli gesti quotidiani. C’è anche una classifica per vedere come ti piazzi nella sfida con gli altri.

Insieme possiamo fare la differenza. L’obiettivo di questo mese è raggiungere insieme 12.000 azioni sostenibili: entra in azione.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Missioni Green dell’app Meteo.it: la sfida di aprile e la nuova Top Ten
    Sostenibilità13 Aprile 2026

    Missioni Green dell’app Meteo.it: la sfida di aprile e la nuova Top Ten

    Abbiamo alzato ancora di più l’asticella. La nuova sfida è raggiungere tutti insieme, entro il 30 aprile, le 12.000 azioni sostenibili.
  • Clima: marzo 2026 senza record di caldo. I dati di Copernicus
    Sostenibilità10 Aprile 2026

    Clima: marzo 2026 senza record di caldo. I dati di Copernicus

    La primavera 2026 in Italia ha mostrato fin da subito un volto doppio e sorprendente.
  • Mozziconi di sigarette sulle spiagge italiane: 77 ogni 100 metri, aumentano i divieti di fumo
    Sostenibilità9 Aprile 2026

    Mozziconi di sigarette sulle spiagge italiane: 77 ogni 100 metri, aumentano i divieti di fumo

    Dai dati allarmanti di Legambiente alle azioni concrete dei cittadini: perché i mozziconi sono tra i rifiuti più pericolosi per il mare.
  • Dissesto idrogeologico in Italia: il 94,5% dei comuni a rischio
    Sostenibilità8 Aprile 2026

    Dissesto idrogeologico in Italia: il 94,5% dei comuni a rischio

    I dati dell'ultimo rapporto Ispra fotografano il territorio dell'Italia a rischio frane, alluvioni, valanghe ed erosione costiera.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ultima parte di settimana con ondata di caldo tipica di inizio giugno! La tendenza
Tendenza14 Aprile 2026
Meteo: ultima parte di settimana con ondata di caldo tipica di inizio giugno! La tendenza
La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana vede un dominio anticiclonico con temperature oltre la norma, tipiche degli inizio di giugno.
Meteo, da giovedì 16 aprile tempo in miglioramento
Tendenza13 Aprile 2026
Meteo, da giovedì 16 aprile tempo in miglioramento
Anticiclone delle Azzorre a partire dal Centro-Nord. Le temperature saranno in aumento e si assesteranno su valori di alcuni gradi oltre la norma
Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento
Tendenza12 Aprile 2026
Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento
La tendenza meteo fino a metà settimana vede condizioni di maltempo sull'Italia con temperature in calo, da giovedì 16 graduale miglioramento.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 14 Aprile ore 16:35

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154