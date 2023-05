Piemonte: violenta grandinata tra Torino e Cuneo, le immagini

L'ondata di maltempo non si placa in Italia. Nonostante siamo in primavera inoltrata con l'estate oramai alle porte, da diversi giorni il nostro paese fa i conti con una serie di perturbazioni che hanno riportato freddo, pioggia e neve. A Torino e Cuneo nelle ultime ore si sono registrate violentissime grandinate che avranno ripercussioni anche sull’agricoltura.

Torino e Cuneo piegate dal maltempo: grandinate record

Le città di Torino e Cuneo sono state colpite da una violenta grandinata. Diverse le zone del Piemonte interessate dall'ondata di maltempo tra cui Moretta, in provincia di Cuneo, dove si è registrata una grandinata di 2 cm di diametro. Disagi e problemi anche a Faule, sempre in provincia di Cuneo. Il forte maltempo e le piogge torrenziali hanno fatto registrare non pochi disagi tra cui il rallentamento alla circolazione stradale nei pressi della strada tra Saluzzo-Pinerolo.

Meteo, il Piemonte nella morsa del maltempo: video della grandinata

L'ondata di maltempo ha colpito buona parte del Piemonte. In particolare ad essere interessata dalle violenti grandinate tutta la zona del Basso Torinese tra Castagnole Piemonte e Scalenghe. Non solo, piogge e rovesci intensi si sono registrati anche nella zona di Collegno, Grugliasco e Rivoli e in quella di Cavour e Villafranca Piemonte, in provincia di Torino.

⛈️🧊 #Nubifragio e #grandine sulla prima cintura ovest di #Torino e la pedemontana di #Lanzo. Segnalati allagamenti, disagi alla viabilità e alcuni danni. Saranno giornate molto instabili su tutto il Nord #Italia con frequenti piogge e temporali fino al #weekend. ☔️⚡️ #meteo pic.twitter.com/rN5TKDmSmJ — Andrea Vuolo (@andreavuoloo) May 10, 2023

Rovesci e temporali fortissimi, caduti sotto forma di grandinata, hanno letteralmente imbiancato case e strade regalando uno scenario tipicamente invernale. Per fortuna non si sono registrati danni. La zona più colpita dalla forte grandinata è stata quella tra Monasterolo, Cafasse e Balangero dove si sono registrati accumuli di grandine al suolo fino a 15-20 cm.