Pesce luna di due metri trovato morto in spiaggia al Lido di Venezia

La carcassa di un grande pesca luna è stata scoperta, e poi recuperata dai vigili del fuoco sulla spiaggia del Lido di Venezia, all'altezza dell'ex Ospedale al Mare. La segnalazione era arrivata nel pomeriggio da alcuni passanti che avevano notato l'animale sulla battigia.

Si tratta di uno dei pesci più longevi dei mari: in cattività arriva sicuramente fino a dieci anni, c’è chi sostiene possa arrivare a cent’anni ma non ci sono prove scientifiche.



Buffo nell’aspetto, vive anche nel Mediterraneo e ha dimensioni imponenti. L’esemplare ritrovato morto al Lido era lungo oltre due metri e mezzo e “alto” un metro e mezzo, per un una tonnellata di peso.