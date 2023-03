Perù, scoperta una nuova specie di lucertola: la sua colorazione è eccezionale - FOTO

#Taxonomy_MDPI

🥰🥰Read the newly published paper:

A New #Species of Proctoporus (Reptilia, Gymnophthalmidae, Cercosaurinae) from the Puna of the Otishi National Park in #Peru

📝by Edgar Lehr et al.

📢Access for free https://t.co/L35AQZcleb pic.twitter.com/EAaGjJ2Ibv