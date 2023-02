Perù colpito da piogge torrenziali e frane devastanti: dichiarato lo stato d'emergenza, la situazione

Il Perù è stato colpito negli ultimi giorni da piogge torrenziali e frane devastanti tanto che è stato dichiarato lo stato di emergenza. Ecco tutte le ultime news sulla situazione e sui disagi provocati dal pesante maltempo che ha colpito l'America Latina.

Perù tra alluvione e frane: cosa è accaduto

Negli ultimi giorni il maltempo ha creato fortissimi disagi in America Latina tanto che si è staccato un pezzo della cordigliera delle Ande. La situazione più drammatica è stata registrata in Perù dove una serie di frane ha provocato decine di morti e feriti nel sud del Paese, più precisamente nella regione di Arequipa. E' stata questa la zona più colpita dalle piogge torrenziali.

Altre notizie? La città di Secocha è tra quelle che hanno riportato i danni peggiori. La protezione civile locale ha contato ben 200 abitazioni distrutte. Ad essere in ginocchio, comunque, all'interno del distretto di Nicolas Valcarcel, nella provincia di Camaná, a ovest di Arequipa, sono però ben quattro località molto note del distretto e della vicina regione di Rio Grande.

Con la conta dei danni ancora in corso, ma soprattutto con il bilancio di vittime e feriti in costante crescita, Rohel Sanchez, governatore regionale di Arequipa, ha dichiarato lo stato di emergenza per i danni riportati in sette province.

Cosa è accaduto? A causa delle incessanti piogge pezzi di roccia si sono staccati. Alcuni sono caduti sulle auto sottostanti o hanno travolto chiunque trovassero sul loro cammino. Come se non bastasse case, strade, scuole e un centro medico sono stati distrutti nella provincia di Camana. Si teme, oltretutto, che nelle diverse miniere abusive si possano trovare, nei futuri controlli, persone intrappolate.

🚨#DESASTRE| #Arequipa #Camaná; el centro poblado de Secocha dedicada a la mineria ilegal fue afectado por un huayco producto de la precipitación de 7horas de lluvia intensa💦,700 familias afectadas y 15 victimas mortales incluido niños. #geologia #prevencionderiesgos #lluvias pic.twitter.com/hbOkKnCwoJ — Jefferson Velazco🌎 (@Jeffvelazcol) February 6, 2023

La situazione in America Latina: le conseguenze dei cambiamenti climatici

Le conseguenze del cambiamento climatico stanno causando numerosi disagi in America Latina. Oltre alla situazione drammatica in Perù, si registrano grossi danni anche in Cile. Qui si sta sfiorando una vera e propria tragedia ambientale. Il motivo? Sono attivi più di duecento roghi nelle foreste a sud del Paese. Si stima che il fuoco abbia già devastato oltre 29 mila ettari di terreni e distrutto oltre 100 case.