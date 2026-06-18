Perché togliere le scarpe prima di entrare in casa: i benefici per salute, igiene e benessere

Togliersi le scarpe prima di entrare in casa è un'abitudine che sta prendendo esattamente sempre più piede. Il motivo? I benefici concreti per la salute e l'igiene che presenta questa veloce pratica.

Togliere le scarpe prima di entrare in casa: tu lo fai?

Dopo una lunga giornata trascorsa fuori il ritorno a casa è sicuramente uno dei momenti più attesi. Prima di varcare la porta di casa è consigliato rimuovere le scarpe; un semplice gesto che presenta dei benefici importanti dal punto di vista della salute, ma anche dell'igiene.

Questa pratica è sempre più diffusa e, infatti, negli ultimi anni è scoppiata la tendenza della scarpiera da ingresso, con un semplice mobiletto o punto d'appoggio dove riporre le scarpe prima di entrare in casa. Non camminare con le scarpe utilizzate fuori permette non solo di salvaguardare i pavimenti di casa, ma anche l'igiene degli spazi.

Le suole delle scarpe sono come una spugna su cui prendono piede agenti patogeni, polveri sottili e allergeni che si trovano sui marciapiedi e sulle strade. Camminare in casa con le scarpe utilizzate fuori comporta il trasferimento di batteri e sporcizia negli spazi interni di casa, una scelta critica soprattutto se ci sono bambini o animali domestici. La scelta di rimuovere le scarpe prima di entrare in casa consente di evitare il proliferare di batteri mantenendo così l'ambiente domestico pulito ed igienico.

Pavimenti più puliti e integri se rimuovi le scarpe prima di entrare in casa

Un altro vantaggio da non sottovalutare quando si tolgono le scarpe prima di entrare in casa è anche quello di proteggere i pavimenti e le superfici di casa. Camminare sui pavimenti di casa con suole sporche o rigide sono tra le cause di logoramento di materiali come marmo, tappeti o parquet.

Non solo, togliendosi le scarpe prima di entrare in casa ha un altro beneficio: dedicare meno tempo alla pulizia visto che le superfici risultano più pulite.