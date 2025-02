Perché non si può cambiare posto in un aereo semivuoto? Ecco il motivo

Immaginatevi su un aereo vuoto, semivuoto o comunque con pochi passeggeri e volete spostarvi in un altro posto, magari accanto al finestrino, per ammirare il paesaggio dall’alto. Sappiate che non appena vi alzerete con l’intento di cambiare posto rispetto a quello che vi è stato assegnato dalla compagnia aerea, uno degli assistenti di volo ve lo impedirà per un semplice motivo: spostarvi in un altro posto significherebbe scombussolare la distribuzione dei pesi dell'aereo.

Si può cambiare posto su un aereo vuoto? La risposta è No

Per spiegare il motivo del perchè è vietato spostarsi dal proprio posto in un aereo semivuoto bisognerebbe scomodare addirittura la fisica. Per rendere facilmente comprensibile le motivazioni che spingono gli assistenti di volo a vietare spostamenti di passeggeri all'interno di un velivolo semivuoto vi riportiamo alcuni esempi pratici.

Un aereo solitamente ha una forza di gravità netta pari a zero. Le interazioni da prendere in considerazione tra aereo, aria e la Terra per fare in modo che la forza di gravità sia pari a zero sono quattro: peso, portanza, spinta e resistenza aerodinamica.

Il centro di portanza di un aereo: dove si trova e a cosa serve

Nonostante tutte le parti dell'aereo forniscono una spinta verso l'alto, è più semplice trovare un punto in cui applicare una singola forza: il punto che si prende in considerazione si chiama centro di portanza. Se gravità e portanza sono nello stesso punto, si evita all'aereo di ruotare. In base a dove si sposta il punto di portanza, l'aereo può ruotare con la punta verso giù o verso su. Anche lo stabilizzatore, la piccola ala che si trova sulla coda del velivolo, è un punto in grado di fornire portanza all'aereo.

Spostamenti in massa non consentiti

Se a spostarsi è una singola persona di circa 75 kg, questo non costituisce alcun problema alla stabilità dell'aereo. È chiaro però che se si consente a una persona di spostarsi, per questioni di rispetto e giustizia, bisogna consentirlo a tutti quelli che ne farebbero poi richiesta. Se a spostarsi sono dieci persone il centro di massa dell'aereo si sposterebbe notevolmente, questa situazione potrebbe essere poi troppo difficile da gestire. Ecco perché in aereo non è consentito il più delle volte spostarsi, soprattutto quando il velivolo è semivuoto, proprio per non destabilizzare il centro di portanza.