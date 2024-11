Perchè i delfini sorridono? La scoperta dello studio scientifico delle università di Pisa, Torino e Rennes

Se per gli esseri umani sfoggiare un sorriso è del tutto naturale e spesso lo fanno per evitare incomprensioni, uno studio scientifico condotto da università in Italia e Francia hanno scoperto che anche i delfini sorridono per usare una tattica simile mentre giocano tra loro.

I delfini comunicano col sorriso? La scoperta di università in Italia e Francia

Lo studio condotto da un gruppo di scienziati provenienti da istituzioni in Italia e Francia ha scoperto che i delfini hanno un'espressione a bocca aperta, simile ad un "sorriso", durante il gioco. Una ricerca condotta osservando il comportamento di 11 delfini allo Zoomarine di Roma e altri 11 al Planète Sauvage nella Francia occidentale mentre giocavano tra loro, con i loro addestratori umani e da soli. I ricercatori hanno così scoperto che mammiferi marini "sorridevano" quasi sempre quando si trovavano nel campo visivo del loro compagno di gioco. Stessa cosa anche per il loro compagno di gioco che "sorrideva" come risposta.

I ricercatori dello studio hanno scoperto che il 92% dei casi in cui i delfini hanno usato "sorriso" si è verificato quando giocavano tra loro, piuttosto che con gli umani o da soli. Quando i delfini erano impegnati in un'interazione aggressiva o in un'attività più rilassante come il nuoto parallelo o il nuoto a testa in giù, gli scienziati non hanno osservato l'espressione "sorridente". Per questo motivo gli scienziati sono arrivati alla conclusione che si tratta di una forma di comunicazione ipotizzando che "sorridendosi" a vicenda, i delfini potrebbero impedire che i loro giochi degenerino in una vera lotta a causa di una comunicazione errata.

I delfini sorridono durante il gioco? I dubbi sullo studio

In merito alla scoperto sul sorriso dei delfini Heather Hill, professoressa di psicologia alla St. Mary's University di San Antonio, Texas, ha invitato a non trarre conclusioni affretate. «Penso che i delfini si impegnino in una risposta a bocca aperta durante le situazioni di gioco. Probabile si tratti di una forma di comunicazione, ma non credo si possa definire un sorriso, perché usano la dimostrazione a bocca aperta anche in molti altri contesti», ha dichiarato alla CNN.

Non solo Heather Hill ha aggiunto: «dovremmo davvero interpretarlo come uno scambio di sorrisi che avviene tra due individui per comunicare 'ehi, siamo sulla stessa lunghezza d'onda'. Significa necessariamente che, poiché è un gioco, è piacevole e quindi tu e io ci sorridiamo come farebbero un essere umano o uno scimpanzé... Non sono sicura di essere pronta a fare il passo successivo». Livio Favaro, zoologo presso l'Università di Torino, in merito a questa scoperta ha precisato: «quando i delfini giocano insieme, un mix di fischi e segnali visivi li aiuta a collaborare e raggiungere gli obiettivi, una strategia particolarmente utile durante il gioco sociale quando sono meno in guardia dai predatori». E' importante sottolineare che tutti i delfini osservati durante questo studio vivono in cattività.