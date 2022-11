Paura di volare? C'è un corso che puoi fare

Se anche voi, come molti altri, vorreste girare il mondo ma siete frenati dalla paura di volare, forse potete dire addio per sempre a questo fastidioso limite: ecco il corso che vi farà superare la fobia dell'aereo. Vediamo come funziona e come iscriversi.

Un corso per superare la paura di volare

L'uomo da sempre sogna di volare, già dai tempi dell'antica Grecia si parlava infatti di uomini alati come Icaro, ma riuscire fisicamente a farlo è stato per molto tempo solo una chimera. Oggi invece volare è all'ordine del giorno, sono migliaia gli aerei che in questo momento stanno attraversando i cieli del mondo con chissà quante persone a bordo che si spostano da un punto all'altro del globo con grande velocità e praticità. Eppure sono ancora tantissimi coloro che si rifiutano di salire su un aereo perché hanno paura di volare, rinunciando così a una delle esperienze di viaggio più belle in assoluto. Stress, crisi d'ansia, una paura paralizzante che prende il nome di aviofobia può seriamente compromettere la vita quotidiana di una persona limitandone gli spostamenti, i viaggi, le vacanze.

C'è una soluzione? Pare proprio di sì, ed è un'iniziativa italiana. ITA Airways, nota compagnia di volo nostrana, ha ideato un corso ad hoc per tutte le persone che hanno paura di volare. Si chiama "Voglia di volare" e promette di aiutare gli affetti da aviofobia ad affrontarla e a superarla associando emozioni positive al volo. Ma come funziona? Si tratta di un'esperienza dalla durata di 2 giorni presso il Flight Center della compagnia, proprio dove si addestra il personale di volo, in modo da svolgere un lavoro sulle emozioni positive che il volo suscita prima ancora dell'impatto visivo con un aereo. Per riuscirci, gli iscritti vengono aiutati dalla realtà virtuale, che permette loro di familiarizzare con le varie fasi del volo; dopodiché parteciperanno a incontri con i comandanti e il personale di bordo approfondendo le tematiche psicologiche e aeronautiche.

Superato questo percorso, gli iscritti potranno volare - sempre in compagnia dei loro tutor - fino a una vicina destinazione italiana e non verranno lasciati soli di fronte alle loro paure. Non solo, perché ITA Airways offrirà loro anche un incentivo a volare ancora, regalando un anno di assistenza post-corso per un anno su tutti i voli della compagnia. Questi corsi si tengono in precise date: le prossime in programma sono quelle del 29 e 30 novembre a Milano Linate del 13 e 14 dicembre a Roma Fiumicino. Per iscriversi e avere maggiori informazioni è possibile contattare lo staff all'indirizzo mail [email protected].