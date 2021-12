Patente e foglio rosa: nuove proroghe fino al 2022

Foto di Andreas Breitling da Pixabay

Vi sono nuove e importanti proroghe sia per la patente che per il foglio rosa. Di cosa si tratta? Ecco tutte le ultime novità in merito che tutti devono conoscere. Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato una circolare pronta a prorogare tutte le scadenze al 2022 per la patente, il foglio rosa e la revisione dei veicoli. Le nuove scadenze derivano dal prolungamento al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza a causa del Covid.

Patente e foglio rosa: le nuove scadenze

A causa del prolungamento al 31 marzo dello stato d'emergenza, il Ministero delle Infrastrutture ha prorogato le scadenze della patente, del foglio rosa e della revisione dei veicoli. Cosa significa tutto ciò?

Per quanto riguarda la patente saranno ritenute valide fino al prossimo 29 giugno 2022 le abilitazioni alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.

Nello specifico:

le patenti scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2021 sono valide fino al 31 marzo 2022

le patenti scadute tra il 1° e il 30 giugno 2021 sono valide per ulteriori dieci mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria

le patenti scadute o in scadenza tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, sono valide fino al 31 marzo 2022.

Per quanto riguarda, invece, il settore del trasporto pesante, le carte di qualificazione conducenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo vengono prorogate al 29 giugno 2022 così come i vari certificati di abilitazione professionale Cap Ka e Cap Kb utili per la guida di motocarrozzette e taxi.

Perfino per il foglio rosa vi è una proroga al 29 giugno 2022 oltre che per l’autorizzazione a esercitarsi alla guida. In questo caso occorre, però, aver superato l’esame di teoria. La scadenza al 20 giugno è da considerarsi valida per i documenti che originariamente avevano scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.

Viabilità: prorogate le scadenze per la revisione dei veicoli

Il Governo, in base al regolamento Ue 2021/267, ha annunciato che le revisioni di auto, autobus, autocarri sono state prorogate causa pandemia.