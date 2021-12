Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

Chi vuole fare delle passeggiate in carrozza sulla neve dove può andare? Questa esperienza così suggestiva e unica permette di rimanere accoccolati sotto morbide coperte mentre si ammira lo splendido panorama montano ricoperto da una coltre bianca. Su una carrozza trainata da cavalli o su una slitta si può vivere una esperienza davvero irripetibile assaporando appieno il viaggio dentro ai boschi e per le vallate tra una cima e l'altra delle Alpi o degli Appennini.

Passeggiate in carrozza sulla neve: dalla Valle d'Aosta al Trentino Alto Adige

Ci sono diverse possibilità per fare passeggiare in carrozza sulla neve durante le Feste di Natale 2021, ma anche nei mesi seguenti. Dove? Dalla Valle d'Aosta al Trentino Alto Adige.

Un esempio? Da Cogne, in Valle d’Aosta, ci si può addentrare nel paesaggio incantato del Parco Nazionale del Gran Paradiso, per vivere una esperienza davvero suggestiva.

In Alta Badia, a bordo di una carrozza tradizionale in legno, si percorre il sentiero che costeggia il torrente Gadera e illuminati dalle fiaccole e dalla luna. Ci potrebbe essere nulla di più romantico?

A Madonna di Campiglio ci si può addentrare nel bosco di abeti fino a Malga Ritort per godere di uno dei panorami più belli delle Dolomiti. Altra possibilità? Sull’Alpe di Siusi, in Alto Adige. Qui gli itinerari sono davvero numerosi e tutti da scoprire.

Tra Alpi e Appennini le possibilità di vivere una vera e propria favola sono innumerevoli. Non c'è solo la possibilità di immergersi nella natura, fra boschi incantati e montagne maestose, ma anche nei profumi e sapori della tradizione. Vengono organizzati, infatti, diverse passeggiate in carrozza sulla neve o in slitta per spostarsi da un rifugio all'altro, da una cantina all'altra e scoprire così vini, liquori, formaggi e dolci tipici delle varie zone montane.

Gite in carrozza in montagna: la magia continua anche in assenza di neve

Chi ha detto che le gite in carrozza o in slitta in montagna si possono fare solo d'inverno e con la neve? La magia continua anche nelle altre stagioni. Il panorama è davvero unico sia quando le foglie verdi tornano a popolare i rami di tutti gli alberi e quando sbocciano i primi fiori, sia quando, in autunno, possiamo ammirare lo spettacolo del foliage.

Non mancano, infine, le possibilità di visitare, spostandosi con una carrozza trainata dai cavalli, tra una cantina e l'altra per assaggiare i prodotti tipici delle varie zone.