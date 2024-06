Passaporto per il cane per viaggiare all’estero? Ecco quando serve e come richiederlo

Viaggiare all'estero con il proprio cane può essere un'esperienza meravigliosa, ma richiede una preparazione accurata. Uno degli elementi essenziali per garantire un viaggio sicuro e senza problemi è il passaporto per il cane. In questo articolo, esploreremo quando è necessario il passaporto per il cane, come richiederlo e quali sono i requisiti fondamentali per ottenerlo.

Quando serve il passaporto per il cane?

Il passaporto per il cane è necessario quando si intende viaggiare al di fuori dei confini nazionali. Questo documento è obbligatorio per l'ingresso in molti Paesi dell'Unione Europea e in altre nazioni che richiedono la certificazione sanitaria degli animali domestici. È importante informarsi sulle specifiche normative del Paese di destinazione, poiché i requisiti possono variare.

Requisiti per ottenere il passaporto per il cane

Per richiedere il passaporto per il cane, è necessario soddisfare una serie di requisiti sanitari e amministrativi. Ecco i principali passaggi da seguire:

Microchip e identificazione: Il cane deve essere identificato tramite un microchip conforme agli standard Iso. Questo è essenziale per garantire che l'animale possa essere identificato in modo univoco.

Vaccinazione antirabbica: Una delle vaccinazioni obbligatorie per il rilascio del passaporto è quella contro la rabbia. Il cane deve essere vaccinato almeno 21 giorni prima della partenza e la vaccinazione deve essere in corso di validità.

Certificato di buona salute: Alcuni Paesi richiedono un certificato di buona salute rilasciato da un veterinario abilitato. Questo certificato deve attestare che il cane è in buona salute e idoneo al viaggio.

Trattamenti antiparassitari: In alcune destinazioni, è obbligatorio sottoporre il cane a trattamenti antiparassitari contro zecche e echinococchi. Questi trattamenti devono essere eseguiti entro un certo periodo prima del viaggio.

Come richiedere il passaporto per il cane

Per ottenere il passaporto per il cane, è necessario seguire questi passaggi:

Visita dal veterinario: Prenota una visita dal tuo veterinario di fiducia. Il veterinario verificherà che il cane sia in regola con tutte le vaccinazioni e i trattamenti richiesti.

Compilazione del passaporto: Il veterinario compilerà il passaporto inserendo tutte le informazioni necessarie, inclusi i dati del microchip, le vaccinazioni e i trattamenti eseguiti.

Controllo dei requisiti del Paese di destinazione: Assicurati di conoscere i requisiti specifici del Paese di destinazione e di fornire al veterinario tutte le informazioni necessarie.

Ritiro del passaporto: Una volta completata la compilazione, potrai ritirare il passaporto e sarai pronto per viaggiare con il tuo amico a quattro zampe.

Consigli per viaggiare con il vane

Oltre ad ottenere il passaporto, ecco alcuni consigli utili per viaggiare all'estero con il tuo cane:

Preparazione della valigia del cane: Porta con te tutto il necessario per il tuo cane, inclusi cibo, acqua, giocattoli e medicine.

Abituare il cane al trasportino: Se il viaggio prevede l'uso di un "trasportino", il cane deve conoscerlo in anticipo per ridurre lo stress durante il viaggio.

Pianificazione delle soste: Durante il viaggio in auto, pianifica soste regolari per permettere al cane di sgranchirsi e fare i suoi bisogni.