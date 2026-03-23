Pasqua 2026: le 10 migliori mete europee per una vacanza di primavera

Cosa fare a Pasqua 2026 e quali potrebbero essere le 10 migliori mete europee per una vacanza di primavera in totale relax? Nonostante l’attuale scenario internazionale, segnato dall’intensificarsi delle tensioni e delle operazioni militari in diverse aree, stia limitando gli spostamenti e creando sempre maggior preoccupazione e incertezza, pur sottolineando che il Ministero degli Affari Esteri invita alla prudenza, raccomandando di valutare con attenzione gli spostamenti non essenziali verso numerosi Paesi della regione, vi sono alcune mete che potrebbero offrire la possibilità di godersi una meravigliosa vacanza. Dalla Lapponia all'Irlanda, dalla Daninarca alla Croazia. Ecco l'elenco.

Pasqua 2026: le prime 5 migliori mete europee

Vacanze di Pasqua 2026 a Tenerife o Lanzarote? Si può fare. Chi ama il mare, vuole già portarsi avanti con la tintarella può organizzarsi e riempire la valigia di costumi e creme solari. Al contrario chi ama l'inverno e preferisce i paesaggi nordici può puntare ad andare a visitare la Lapponia svedese per ammirare la meravigliosa aurora boreale. Uno spettacolo naturale da vedere almeno una volta nella vita. Tra foreste innevate e villaggi tipici si potrà vivere una esperienza unica nel suo genere.

Altra meta consigliata per Pasqua 2026 per chi vuole ammirare un panorama nuovo tra scogliere e castelli affacciandosi sull'Oceano? Un avventuroso viaggio on the road per l’Irlanda del Nord ovvero Causeway Coastal Route. Tappa imperdibile? Quella della storica distilleria Old Bushmills.

Gli amanti della cultura che non optano per mete italiane e per le grandi città come Roma, Milano, Firenze o quant'altro possono invece programmare un bel viaggio in Polonia. Le mete più gettonate? Varsavia e Cracovia. Sempre più turisti consigliano inoltre di visitare il pittoresco villaggio di Zalipie. Altra città imperdibile, dove immergersi nelle traziozioni locali e scoprire usi e costumi totalmente nuovi, è quella di Vienna. Il patrimonio storico è davvero notevole e offre numerosi spunti per creare itinerari ad hoc per ogni componente della famiglia.

Pasqua 2026 immersi nella natura

Dal Principato di Monaco alla Danimarca, dall'Ungheria alla Croazia. Proprio nel principato di Monaco ha riaperto al pubblico il Giardino Esotico ovvero uno dei luoghi simbolo della città. Con l'occasione si può visitare il Museo Oceanografico. La Danimarca offre paesaggi spettacolari tra scogliere bianche e cieli limpidi mentre l’Ungheria si presenta come meta ideale per un fine settimana lungo, grazie a un calendario ricco di festival, eventi folkloristici e appuntamenti culinari da visitare all'aperto.

L'isola di Hvar, in Croazia, è una delle mete più gettonate per ammirare oltre al paesaggio, davvero suggestivo, anche processioni storiche riconosciute a livello internazionale.

Altre mete? Malta, Siviglia e Barcellona. Sia Malta che Siviglia offrono esperienze davvero coinvolgenti per Pasqua in quanto vengono svolte processioni solenni e si può vivere la settimana Santa immersi nella spiritualità e nella cultura.