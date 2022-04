Pasqua 2022: quando servono le mascherine? Quando il Green Pass? Le regole

La Pasqua 2022 è alle porte. Occorre quindi essere informati sull'utilizzo di mascherine e di Green pass e sapere le ultime regole per il contenimento della diffusione del Covid-19 prima di recarsi nei vari ristoranti o agriturismi o prima di spostarsi all'interno del nostro Paese o all'estero. Cosa occorre prevedere mentre si organizza il prossimo fine settimana tra pranzi e gite fuori?

Pasqua 2022: le regole per contrastare il Covid

Nonostante la fine dello stato d'emergenza - scaduto lo scorso 31 marzo - non si può ancora annunciare il termine della pandemia. Per questo motivo sono ancora in vigore alcune regole per la tutela della salute di tutta la popolazione. Dove sono ancora obbligatori l'utilizzo delle mascherine e quali luoghi richiedono ancora di esibire il green pass? Ebbene così come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza: "L'utilizzo delle mascherine resta essenziale". Solo a fine aprile scadrà l'obbligo di indossarle al chiuso, anche se la decisione su un'eventuale proroga verrà presa "dopo Pasqua". Gli esperti, prima di decidere se abrogare o no tale misura, controlleranno l'andamento epidemiologico.

Dove invece occorrerà esibire il green pass? In primis nei bar e nei ristoranti per consumare al chiuso, al banco o seduti al tavolino. Sarà sufficiente però il pass base. Se, invece, visto il bel tempo, ci si siederà ai tavolini all'aperto di bar e ristoranti non sarà necessario mostrare alcuna certificazione verde. L'obbligo di presentare il green pass permane anche per gli alberghi e le altre strutture ricettive.

Per l'accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura, così come si apprende da una nota informativa del ministero della Cultura, non è più richiesto il possesso del Green pass rafforzato, né di quello base. Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

Nei cinema e nei teatri, per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono al chiuso, è richiesto il possesso del cosiddetto Green pass rafforzato e l'obbligo di indossare le mascherine FFp2. Mentre fino al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono all'aperto è richiesto il possesso del cosiddetto Green pass base e vi è l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2.

Quali regole per le discoteche? In questo caso resta l'obbligo del Super green pass e occorrerà indossare la mascherina chirurgica, da togliere solo mentre si balla.

Le regole per le Sante Messe

Per la messa di Pasqua 2022 come dovranno comportarsi i fedeli? Nella nota diffusa dalla CEI viene ribadito che non sarà più necessario il metro di distanza ma sarà obbligatorio indossare la mascherina di protezione.

Mascherine e Green Pass sui mezzi di trasporto: come spostarsi in sicurezza a Pasqua 2022

Chi, durante i giorni di Pasqua 2022, si sposterà attraverso i mezzi pubblici deve essere a conoscenza anche delle regole che sono in vigore su di essi. Su aerei, treni e navi è richiesto il Green pass base e vi è l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2.