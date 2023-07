Parchi acquatici in Italia, i migliori dove trascorrere una giornata all'insegna del divertimento tra piscine e scivoli

L'estate non è sempre e solo mare, ma per molti è anche il periodo migliore per recarsi nei parchi acquatici. Si tratta di strutture concepite per il divertimento e lo svago a contatto con l'acqua. In Italia sono tantissimi i parchi acquatici dove poter trascorrere una giornata all'insegna del relax e del divertimento. Ecco una lista dei parchi più belli da Nord a Sud!

Parchi acquatici in Italia: quelli da non perdere al Nord e al Centro

La lista dei parchi acquatici più belli d'Italia non poteva iniziare con l'Aquafan di Riccione, una delle strutture più famose e divertenti d'Europa. Si tratta di uno dei migliori dove trascorrere una giornata all'insegna del divertimento tra piscine e scivoli. Da segnalare anche la possibilità di vivere esperienze elettrizzanti come Kamikaze, l’Extreme River e il Black Hole. Il parco acquatico ha un grandissimo spazio dedicato ai più piccoli: lo StrizzaCool. Infine per chi è alla ricerca di un momento di relax da non perdere la zona Poseidon con vasche idromassaggio e cascate.

Anche il parco acquatico Caribe Bay, presso il Lido di Jesolo, in provincia di Venezia, merita una visita. Si tratta di un parco liberamente ispirato al Messico con spiagge di sabbia bianca, palme e chiringuito. Anche in questo parco ci sono tantissime attrazioni tra cui lo Scary Falls, lo scivolo più alto d'Europa con 42 metri e 60 gradi di pendenza. Sempre al Nord Italia da segnalare Legoland Water Park di Gardaland, a Castelnuovo del Garda in provincia di Verona. Si tratta del primo parco a tema Lego d'Europa dedicato a tutti gli appassionati del mitico mattoncino conosciuto in tutto il mondo. Diversi i percorsi e le attrazioni tar cui il LEGO River Adventure e la Beach Party.

Dal Nord al Centro Italia con il parco acquatico Zoomarine di Torvaianica, vicinissimo Roma. Si tratta di un parco principalmente zoologico, ma dotato anche di un parco acquatico dove potersi divertire. 19 le attrazioni disponibili tra cui lo Splash Cancun, una piscina con 7 scivoli, 3 livelli e 23 getti d’acqua e l’Area VIP Tulum, dove ci si può abbronzare. Sempre nel Centro Italia segnaliamo MagicSplash a Valmontone, provincia di Roma, dove è possibile godere di una spiaggia di quasi 10.000 metri di sabbia bianca. Anche qui il divertimento è assicurato grazie alla piscina Onda del Caribe con one di 2000 metri!

I parchi acquatici del Sud Italia e Isole: ecco dove andare

Ma passiamo ai parchi acquatici del Sud Italia ed Isole. Se vi trovate a Rossano Calabro, in provincia di Cosenza, non perdete l’AcquaPark Odissea 2000 ricco di piscine ed attrazioni. Il parco acquatico è famoso per la presenza di scivoli mozzafiato come Black Polifemo che è alto 22 metri. Per i più temerari c'è anche la montagna russa Big Olimpo e il Titano Roller e Chimera, unico in Europa. Per i più piccoli è disponibile la zona Galatea, un’isola in cui divertirsi in totale sicurezza fra cascate, rocce e resti di templi. A Metaponto, provincia di Matera, c'è Acquazzura Acquapark con la sua famosa Isola dei Pirati, il Water Roller Coaster, gli scivoli Kamikaze e Big River, uno scivolo lungo 150 metri accessibile solo col gommone.

Se siete in Sicilia, invece, da non perdere l’Etnaland di Belpasso, in provincia di Catania. Anche qui il divertimento è assicurato con 25 attrazioni acquatiche tra cui Crocodile Rapids, il Colossum e il Wild. Per chi vuole rilassarsi, invece, è possibile accedere a Fiume lento e Blue Lagoon dove potersi abbronzare riposando su dei canotti.