Pappagallo cleptomane ruba GoPro e gira video in volo

Un pappagallo cleptomane è il nuovo regista di tendenza in Nuova Zelanda. Ha rubato una videocamera GoPro, ha filmato la sua fuga in volo e il video è diventato subito, quasi inevitabilmente, di tendenza sui social.



Certo, il Nestor notabilis o Kea che vive in Nuova Zelanda, è un pappagallo già noto per la sua incredibile intelligenza. Ama anche giocare e proprio per questo è soprannominato “il pagliaccio di montagna". E sempre per scherzo e per qualche furtarello se la prende spesso con portafogli, gioielli o cibo impacchettato dei turisti.



Un esemplare ha preso questa volta la videocamera di una famiglia neozelandese. Al rientro da un’escursione sul Kepler Track nel Parco Nazionale di Fiordland, i Verheul avevano piazzato la loro GoPro sul balcone per riprendere alcuni kea che avevano fatto loro visita. Uno dei pappagalli ha colto l’occasione e con un blitz velocissimo l’ha presa e se ne è volato via.



“Abbiamo subito seguito la fuga e abbiamo visto i Kea che si appollaiavano su un albero poco lontano. Quando ci siamo avvicinati, abbiamo visto l’uccello ancora lì davanti alla telecamera”, racconta Alex Verheul che con l’aiuto del figlio è riuscito a riappropriarsi della GoPro. La telecamera era rimasta accesa e aveva ripresto tutto il volo del pappagallo, con tanto di suo primo piano all’atterraggio.



E non è finita qui. Il giorno dopo la banda dei pappagalli ha colpito ancora rubando alcune tazze dagli zaini dei Verheul durante un’altra escursione. Una vendetta per i mancati diritti sul loro filmato?