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Pappagalli Ara gialloblu: ritorno storico a Rio de Janeirio dopo due secoli

Nel Parco di Tijuca a Rio de Janeiro sono ricomparsi dopo 200 anni dei pappagalli ara gialloblu. Si tratta di un "vero e proprio evento".
Ambiente21 Aprile 2026 - ore 09:56 - Redatto da Meteo.it
Ambiente21 Aprile 2026 - ore 09:56 - Redatto da Meteo.it

Rio de Janeirio festeggia la ricomparsa di alcuni esemplari di pappagalli Ara gialloblu dopo circa 200 anni. Nel Parco di Tijuca a Rio de Janeiro è iniziato l'originale progetto di reintroduzione di questi uccelli scomparsi nel 1900 in seguito ad una deforestazione intensiva e alla caccia illegale.

Parco di Tijuca a Rio de Janeiro, il progetto di reintroduzione dei pappagalli Ara gialloblu

Dopo 200 anni i pappagalli Ara blu e gialli, conosciuti anche come Ara gialloblu e Ara ararauna, sono riapparsi nel Parco di Tijuca a Rio de Janeiro, una vera e propria oasi all'interno della città di Rio de Janeiro in Brasile. Da circa due secoli si erano perse le tracce di questi uccelli appartenenti della famiglia degli Psittacidi vittime di anni di deforestazione intensiva e caccia illegale. Nel Parco di Tijuca a Rio de Janeiro, uno dei più grandi al mondo, sono stati reintrodotti questi meravigliosi esemplari grazie ad un progetto che mira alla loro riproduzione e diffusione.

I pappagalli Ara gialloblu sono degli esemplari classici di pappagallo di grossa taglia che possono raggiungere anche gli 88- 90 cm di lunghezza. La loro scomparsa ha spinto l'organizzazione Refauna a realizzare un importante progetto che mira alla salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema della Foresta Atlantica. All'interno dell'oasi naturale del Parco di Tijuca a Rio de Janeiro non è la prima volta che vengono reintrodotte delle specie animali, visto che prima di questi uccelli sono stati reinseriti: gli aguti, le tartarughe e le scimmie urlatrici.

Pappagalli Ara gialloblu simbolo del Brasile tornano al Parco

Al momento solo pochi esemplari di pappagalli ara gialloblu sono stati liberati in natura dopo un lungo periodo di osservazione da parte di studiosi e scienziati. I pappagalli, infatti, dopo essere custoditi in cattività devono riadattarsi all'ambiente circostante iniziando non solo a volare, ma anche a riconoscere cibo e suoni. Solo successivamente al primo reinserimento in natura, i pappagalli ara gialloblu saranno liberati all'interno del Parco di Tijuca a Rio de Janeiro in modo da poter sopravvivere e riprodursi.

Il ritorno dei pappagalli ara gialloblu nel Parco Tijuca a Rio de Janeiro segna un importante passo nella catena dell'ecosistema considerando che giocano un ruolo decisivo nella dispersione dei semi che riescono ad aprire con il loro grande becco mettendo in moto la rigenerazione spontanea della Foresta Atlantica. Non solo, da sempre gli Ara sono considerati un simbolo del Brasile e il loro reinserimento nel Parco naturale rappresenta una sorta di armistizio tra la città e la sua natura. Al momento il progetto prevede la liberazioni di pochissimi esemplari, ma negli anni si potrebbe raggiungere anche la cifra di 50 esemplari. Tutto ciò è legato al successo del progetto che, se dovesse funzionare, potrebbe portare questi esemplari di uccelli oltre i confini del Parco contribuendo alla rinascita della Foresta Atlantica urbana.

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Ultimo aggiornamento Martedì 21 Aprile ore 16:10

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