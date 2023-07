Pantelleria, catturati due calamari giganti da oltre 15 chili: pesca record

Una pesca record a Pantelleria. Il motivo? Sono stati catturati ben due calamari giganti da oltre 15 chili. La notizia ha quasi dell'incredibile, l'impresa è stata compiuta da due pescatori dell'isola. Ecco tutti i dettagli.

Calamari giganti pescati a Pantelleria

Una impresa davvero difficile ma che ha regalato a due pescatori di Pantelleria grosse soddisfazioni. Di cosa si tratta? Di una pesca da record di ben due calamari giganti presenti nel mare attorno all'isola. Il primo pesava ben 16,760 chili mentre l'altro 15,570.

Vedere calamari così grandi non capita tutti i giorni. La foto postata su Facebook da uno dei due pescatori coinvolti nella pesca da record è diventata subito virale. Esemplari di questo tipo sono soliti vivere in fondali ben più alti, ovvero fondali ben diversi da quelli che vi sono intorno all'isola di Pantelleria. Come può essere successo che i due calamari giganti si siano fatti trovati in zona? Come può essere successo che entrambi si siano fatti catturare? Tra le ipotesi più accreditate vi è quella che i due esemplari possano aver perso l'orientamento.

Calamari giganti e altri animali: questione da approfondire

La notizia sta facendo il giro del web e molti l'hanno collegata ad altre due news riguardanti la presenza anomala di altri animali in fondali bassi. Nelle scorse settimane un delfino e un pesce spada sono stati trovati morti tra gli scogli di Cala 5 Denti. Cosa sta succedendo? Come mai sempre più esemplari diversi paiono perdere l'orientamento e nuotare in acque insolite?