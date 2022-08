È morto il panda An An: era il più anziano in cattività

credit: ANSA

Il panda gigante in cattività più anziano del mondo è morto. Si chiamava An An e aveva 35 anni. Lo ha fatto sapere lo zoo di Hong Kong, dove l'animale ha trascorso la maggior parte della sua vita. La salute di An An era peggiorata nelle ultime settimane. La sua attività fisica e il suo appetito erano diminuiti drasticamente ed è stato soppresso dai veterinari questa mattina, secondo una dichiarazione dello Zoo di Ocean Park.

La vita del panda An An

An An era arrivato a un'età ragguardevole: i suoi 35 anni equivalevano infatti a un'età umana di 105 anni, come precisato il parco, e "la difficile decisione" di sopprimerlo è stata presa per il suo bene, sentiti esperti cinesi. Nato allo stato brado nella provincia continentale del Sichuan, An An era giunto a Hong Kong insieme a una femmina, una coppia donata da Pechino per celebrare il secondo anniversario della consegna della città dalla Gran Bretagna nel 1999. Lui e la sua compagna Jia Jia hanno trascorso il resto delle loro vite a Ocean Park inanellando una serie di record: Jia Jia è entrata nel Guinness dei primati per essere il panda più anziano in cattività, quando morì all'età di 38 anni nel 2016.