Palinuro, tromba d'aria marina in spiaggia travolge lettini ed ombrelloni. Il video

La forte ondata di maltempo legata al passaggio della tempesta Boris non ha risparmiato la Campania dove si sono registrati forti fenomeni temporaleschi con una serie di criticità. E' il caso di Palinuro, frazione del comune di Centola, in provincia di Salerno, dove una forte tromba d'aria si è abbattuta nel corso della notte sulla spiaggia trascinando via ombrelloni e lettini.

Tromba d'aria a Palinuro: il video ripreso dalle telecamere dell'Hotel Saline

Le immagini della tromba d'aria marina che ha colpito Palinuro, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, fanno davvero paura. Una violenta tromba d'aria marina si è abbattuta nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre sulla ridente frazione del Cilento, tra i luoghi balneari più in voga della Campania, travolgendo ombrelloni e lettini in spiaggia. Ad immortalare la tromba d'aria sono state le telecamere di sorveglianza dell’hotel Saline che hanno ripreso il passaggio. La furia del fenomeno meteorologico altamente distruttivo ha attraversato la spiaggia di Palinuro travolgendo lettini ed ombrelloni.

Nel video si vede chiaramente prima il vento aumentare e poco dopo il passaggio della tromba d'aria proveniente dal mare che si abbatte sulla costa e sulla spiaggia. Ecco il video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell'Hotel Saline sul Mare di Palinuro.