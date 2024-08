Orsa JJ4 lascia il Casteller di Trento: sarà trasferita in Germania

Novità per quanto riguarda l’orsa selvatica JJ4 che nel 2023 ha aggredito e ucciso il runner Andrea Papi sul Monte Peller, in Val di Sole. L'orsa dopo diversi mesi di reclusione presso la prigione dell'area faunistica del Casteller, a Trento, sarà trasferita in Germania.

Orsa JJ4 al via il trasferimento verso la Germania

Il Parco dei Lupi e degli Orsi della Foresta Nera (Alternativer Wolf-und Bärenpark Schwarzwald) ha annunciato sui canali social il trasferimento dell'orsa JJ4 dalla struttura per la custodia di animali pericolosi nell’area faunistica del Casteller, a Trento, alla Germania. Una decisione arrivata dopo diversi mesi come ha spiegato il Parco che si sta preparando per accogliere l'orsa selvatica "costruendo un recinto all’aperto appropriato, con i più alti standard di sicurezza, dove JJ4 sarà ospitata lontano dai percorsi dei visitatori".

Il trasferimento in Germania dell'orsa JJ4 arriva dopo una lunga diatriba: prima la cattura nell'aprile del 2023 fino alla decisione del Tar sulla sospensione del suo abbattimento. Per questo motivo l'animale era stato destinato all'area faunistica del Casteller, a Trento, ma la sistemazione era solo temporanea vista l'emergenza.

Dopo più di anno è arrivato il momento di trasferire l'animale selvatico in Germania; una scelta a lungo ponderata visto che "dal punto di vista del benessere animale, entrambe le opzioni sarebbero state la punizione definitiva per l’orso selvatico". "Dovevamo salvare JJ4 da questa situazione e, su richiesta delle autorità, ci siamo offerti di accogliere JJ4 nel nostro parco alternativo per lupi e orsi nella Foresta Nera" precisa l’ente.

Quando sarà trasferita l'orsa JJ4 in Germania?

L'Orsa JJ4 e il suo trasferimento in Germania è stato accolto con grande entusiasmo dalle associazioni animaliste che hanno precisato come la Provincia autonoma di Trento non abbia mai risposto alla tante e diversificate richieste avanzate in passato.

Le associazioni animaliste hanno condiviso una nota in cui hanno sottolineato: "Ben venga, per l'orsa JJ4, la condizione di semilibertà che, a quanto pare, otterrà nel 'Parco orsi' della Foresta Nera e che le è certamente negata al Casteller. Ci chiediamo soltanto quando il trasferimento potrà aver luogo, dato che il recinto di sicurezza in cui l'orsa sarà ospitata deve ancora essere costruito e che è tuttora in corso la raccolta fondi avviata allo scopo dalla struttura della Fondazione per gli orsi tedesca".